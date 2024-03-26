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【即時短評】林智堅、鄭文燦「打不了的棒球場」高虹安、張善政能接棒？

聯合報／ 本報記者王駿杰賈寶楠
行政院副院長鄭文燦（右五）、桃園市長張善政（左四）日前一同視察桃園棒球場，了解工程改善進度。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦（右五）、桃園市長張善政（左四）日前一同視察桃園棒球場，了解工程改善進度。圖／聯合報系資料照片

新竹棒球場去年就確定趕不上今年中職開季，未料桃園棒球場今年也趕不上，兩座「打不了的棒球場」已成民眾黨和國民黨的執政試金石。竹市府需擔心執政提款機反「被提款」，桃市府也不能五十步笑百步；選前政治紛擾已落幕，安全可比賽的棒球場，將成為藍白兩位市長張善政、高虹安的期中考。

新竹、桃園棒球場從選前戰到選後，政治打得火熱，球場卻無法開打，成為最大諷刺。新竹市長前市長林智堅任內未驗收就開打的新竹棒球場，被挖出連串問題，「新竹大祕寶」和近日又掀波的學倫案威力同樣外溢，成為民進黨2022年「一屍Ｎ命」敗選主因，高虹安因此獲利，新竹棒球場也成為高市府銳意改革的首要目標。

然而1年多過去，大秘寶始終沒挖出具體弊案，民眾最在意的改善進度，多次被質疑幅度有限，甚至停滯不前；去年底，高虹安已遭揶揄把新竹棒球場當政治提款機，一塊提款機造型的板子勝過千言萬語，但更像警鐘，警惕市府「民怨快不耐煩」。

高虹安無論選前選後都將新竹棒球場議題炒得沸沸湯湯，未來若改善進度不符期待，政治紅利恐將「被提款」殆盡，影響連任之路。

隔壁的桃園也有棒球場問題，張善政日前大動作視察球場，強調優化工程進度沒問題，本月29日竣工目標不變，只有草皮是變數，原因是老天不賞臉，陽光不夠才長不好，未料變數成真，真的趕不上開季，讓球迷大失所望。

桃園棒球場原本問題也不少，前市長鄭文燦8年任內搞不定，張善政2022年的勝選因子同樣也有林智堅，隔壁新竹市前車之鑑不遠，張上任後選擇默默改善，高效率又不「牽拖」前任，廣獲好評，但外界難免好奇，為何「竣工」不能和「開打」畫等號？

幸虧球迷有耐心，最近日照也給力，桃園棒球場開打應是時間問題，但正式比賽後，所有人都會驗收成果，若再發生燈光、積水影響比賽等問題，檢討聲浪只會更巨大，埋下政治效應。

高虹安和張善政都承載市民高度期待，但民意如流水，沒比較沒傷害，民進黨鄭文燦、林智堅已經黯然下台，政治口水多說無益，誰執政就要負起責任，還給民眾安全、好用的棒球場，才是王道。

桃園 高虹安

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