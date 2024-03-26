國民黨團提案通過 329立法院會決議是否停止漲電價

立法院程序委員會今午通過國民黨團提案，3月29日立法院會當日，建請決議，立即停止調漲電價，要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策。

根據立法院程序委員會議事人員宣讀，國民黨黨團建請院會作成決議，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計，維持供電穩定及台電公司之正常營運。

國民黨立委黃仁表示，國民黨團為避免物價、電價調漲，民生痛苦指數飆漲，因此反對台電公司調漲電價，建請院會做成決議，立即停止電價上漲，並要求行政院、相關部會即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套的措施，兼顧人民生計，維持供電穩定及台電公司正常營運，是否有當，建請公決。

民進黨立委莊瑞雄說，2015年建立電價審議機制，設置電價費率審議委員會，定期檢討調整，審議電價時有去評估各種的因素，譬如說考量電價的成本、社會的經濟狀況、物價的穩定情況、民生承受的程度，這幾年大家很清楚，台電虧損，台電本身是國營事業，兼負著維繫民生任務，成本能夠吸收，民眾都笑嘻嘻，藉此協助降低通膨壓力。

莊瑞雄提到，立法院同仁不妨想想，連續兩年燃料成本高達6000億以上，累積虧損3800多億，財務狀況嚴峻的。不同黨派的委員都希望不要漲電價，甚至能夠降價更好。

黃仁在第二次發言補充，台電虧損的真正原因是什麼，弄清楚這一點，才能做出對的政策，解決問題。電價調漲到底對民生經濟產生了多大的衝擊？如果調漲電價救了台電，搞垮經濟，絕對不是好事。

在場委員18人，最後針對國民黨團提案，以10票同意、8票不同意，通過國民黨團提案。