快訊

為解川崎氏症起源之謎 她在死人與活人樣本中鑽研40年

湯屋偷拍案又見新影片外流！被害人累計4男6女 皇池回應了

近3年每天吃紅麴保健品！小林製藥證實1消費者腎病身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣市府不出席6月「海峽論壇」 秦慧珠喊話：柯文哲​敢、蔣萬安不敢？

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年率團至上海參加雙城論壇，由當時的上海副市長華源（右）接機。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（左）去年率團至上海參加雙城論壇，由當時的上海副市長華源（右）接機。圖／北市府提供

準總統賴清德520上任後，海峽論壇和雙城論壇成為今年下半年兩岸交流最大盛事。藍營議員建議，去年台北市長蔣萬安沒派代表出席海峽論壇，今年蔣應該派人，身為國民黨籍首都市長，不需要中斷北市與大陸的交流平台；不過，綠、白議員指出，海峽論壇過去被認為是政治性活動，蔣萬安沒有出席的空間。

蔣萬安去年上任第一年，市府沒派代表出席海峽論壇，據指出，今年蔣萬安的兩岸交流，仍希望聚焦在城市對城市的市政互動，蔣仍沒計畫參加海峽論壇，也不會派代表出席。

國民黨北市議員秦慧珠說，過去海峽論壇，前市長柯文哲任內有派副市長鄧家基出席，蔣萬安去年第1年打破北市府慣例，原因遇到選舉年總統大選，所以沒有派人出席，但「柯文哲都敢做，為何蔣萬安不敢做，不用怕被抹紅」。

秦慧珠說，去參加這一類的民間論壇，以地方政府名義向陸委會申請參加，表達一些觀點，柯文哲時代如此，蔣萬安不需要斷掉。

今年雙城論壇在賴清德就職後舉辦，秦慧珠說，大陸官員都在觀察，賴清德就職演說會說什麼？儘管目前預期賴就職演說應是四平八穩、延續蔡英文總統路線，但對岸也會看新陸委會主委是誰，都是影響兩岸交流的重要因素。

民進黨議員簡舒培說，海峽論壇因過去一直是政治性活動，蔣萬安是首都市長，有需要參加政治性活動嗎？蔣自己要想清楚，且大陸現在處處設法矮化台灣。

簡舒培說，蔣萬安去年在赴議會專案報告時說，雙城論壇是對等尊嚴、交流互惠的活動，今年雙城論壇是北市舉辦，市長出來接待理所當然，如果對方來訪卻還刻意矮化，蔣萬安就要深思，不然會被看成「兒皇帝」。

民眾黨北市議員陳宥丞說，海峽論壇主要為民間交流活動，過去也常常被雙方各自解讀引起誤會，包括「求和說」等，擁有比較高的統戰解釋空間，「於身分、於慣例，蔣萬安都沒有去的空間」。

陳宥丞表示，至於雙城論壇，儘管過往蔣不斷提及實質對話很重要，但迄今不清楚完成哪些項目？雙城論壇不要「為辦而辦」，要有實質的交流意義，可以帶陸方參觀北部流行音樂中心等，呈現亞洲流行音樂文化的脈絡和資產。

海峽論壇 蔣萬安

延伸閱讀

台智光大戰蹭蔣會得分？ 她點出柯文哲忘自己是前任市長

蔣萬安宣布啟動3M2200元專案費率解約 台智光說話了

打臉黃珊珊？稱蔣萬安沒搞清楚 北市拿警局專案契約駁斥

台智光案蔣萬安廢子約 黃珊珊轟搞錯重點應廢25年母約

相關新聞

獨／雙城論壇台北場7、8月登場 上海派副市長訪台？520成兩岸最大變數

前總統馬英九4月赴陸可望促成「馬習二會」，兩岸關係再成焦點。台北、上海雙城論壇預計暑假7、8月在北市登場，上海方代表最快...

蔣萬安解約專案費率 陳智菡批圍魏救趙 北市回擊：說謊不打草稿

北市警用監視器傳輸費爭議，引爆前後任台北市長柯文哲、蔣萬安開戰。對於民眾黨立院黨團主任陳智菡昨天指台智光警局專案合約「1...

遭嗆別向錯誤人權團體低頭 蔡清祥：我執行過兩件死刑

針對廢死議題，國民黨立委吳宗憲以新北割喉案為例在立法院質詢法務部長蔡清祥，呼籲加害人和被害人要平衡，「你我都不應該向錯誤...

柯建銘嗆黃國昌：有人心理素質不改變 還要在吵兩年？

針對日前立法院總質詢因立委不在場，立法院長韓國瑜唱名3次即宣布休息，遭民進黨立委控訴沒收質詢權。昨天韓國瑜為此再度召集協...

【重磅快評】國人不應對兩岸日趨緊張冷漠以對

上月14日金門水域海巡船撞沉大陸越界捕魚的三無小艇釀二死事件至今已40多天，這段期間台海情勢益發詭譎，大陸具敵意的動作不斷，然而台灣民間反應卻極為冷淡，似乎對急速升溫的台海情勢幾乎無感，實在讓人費解。

李文忠籲綠營調整對中態度 陳建仁：政府沒有逢中必反

有媒體報導指出，退輔會副主委李文忠呼籲總統當選人賴清德應調整逢中必反的態度；李文忠則澄清，是綠營部分人士傾向逢藍白舔中必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。