準總統賴清德520上任後，海峽論壇和雙城論壇成為今年下半年兩岸交流最大盛事。藍營議員建議，去年台北市長蔣萬安沒派代表出席海峽論壇，今年蔣應該派人，身為國民黨籍首都市長，不需要中斷北市與大陸的交流平台；不過，綠、白議員指出，海峽論壇過去被認為是政治性活動，蔣萬安沒有出席的空間。

蔣萬安去年上任第一年，市府沒派代表出席海峽論壇，據指出，今年蔣萬安的兩岸交流，仍希望聚焦在城市對城市的市政互動，蔣仍沒計畫參加海峽論壇，也不會派代表出席。

國民黨北市議員秦慧珠說，過去海峽論壇，前市長柯文哲任內有派副市長鄧家基出席，蔣萬安去年第1年打破北市府慣例，原因遇到選舉年總統大選，所以沒有派人出席，但「柯文哲都敢做，為何蔣萬安不敢做，不用怕被抹紅」。

秦慧珠說，去參加這一類的民間論壇，以地方政府名義向陸委會申請參加，表達一些觀點，柯文哲時代如此，蔣萬安不需要斷掉。

今年雙城論壇在賴清德就職後舉辦，秦慧珠說，大陸官員都在觀察，賴清德就職演說會說什麼？儘管目前預期賴就職演說應是四平八穩、延續蔡英文總統路線，但對岸也會看新陸委會主委是誰，都是影響兩岸交流的重要因素。

民進黨議員簡舒培說，海峽論壇因過去一直是政治性活動，蔣萬安是首都市長，有需要參加政治性活動嗎？蔣自己要想清楚，且大陸現在處處設法矮化台灣。

簡舒培說，蔣萬安去年在赴議會專案報告時說，雙城論壇是對等尊嚴、交流互惠的活動，今年雙城論壇是北市舉辦，市長出來接待理所當然，如果對方來訪卻還刻意矮化，蔣萬安就要深思，不然會被看成「兒皇帝」。

民眾黨北市議員陳宥丞說，海峽論壇主要為民間交流活動，過去也常常被雙方各自解讀引起誤會，包括「求和說」等，擁有比較高的統戰解釋空間，「於身分、於慣例，蔣萬安都沒有去的空間」。

陳宥丞表示，至於雙城論壇，儘管過往蔣不斷提及實質對話很重要，但迄今不清楚完成哪些項目？雙城論壇不要「為辦而辦」，要有實質的交流意義，可以帶陸方參觀北部流行音樂中心等，呈現亞洲流行音樂文化的脈絡和資產。