陳明通出新書替林智堅「論文門」平反　高虹安以八個字回應

前新竹市長林智堅於2022年縣市長選舉時陷入論文抄襲案遭撤銷碩士學位，指導教授、前國安局長陳明通近日透過新書指整案為「學倫獵巫」，甚至認為這是「為林智堅論文抄襲案平反之路」的起點；對此，新竹市長高虹安說，相信社會自有公評。

高虹安指出，林智堅前市長雙學位遭撤銷，尊重台大、中華大學、教育部決定，不應無限上綱到中共介入或選舉攻擊，相信社會自有公評。

台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋則說，無論陳明通要解釋多少次，或是要出書，他都尊重，目前現階段民眾黨最重要的事情仍是將市政顧好，關心新竹大小事。

林智堅的論文抄襲案，嚴重影響2022年民進黨九合一大選選情，近日媒體人訪問其指導教授陳明通，撰文出書談林智堅學倫案始末，書中提及論文淪為政治鬥爭工具、提款機，一起抄襲事件讓執政黨幾乎輸掉整場大選，甚至對岸也與台灣名嘴呼應加入戰局、下指導棋。