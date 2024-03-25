林智堅案雙碩士遭拔 陳明通出書再掀學倫風波

新竹市前市長林智堅2022年宣布辭職投入桃園市長選戰後，原本有「雙碩士」光環的他，因學術倫理問題接連被拔掉兩個學位，當時除了民進黨連帶在當年九合一大選中慘敗，連台大、教育部都因此修改各項學倫相關規定。他在台大國發所的指導教授、國安局前局長陳明通雖已退休，近日又在新書中談到論文案始末。

林智堅在中華大學科技管理學系研究所的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，以及台大國家發展研究所撰寫的碩士論文「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響：以2014新竹市長選舉為例」，接連被爆出疑有抄襲，兩校接獲檢舉後，隨即組成學術倫理審議委員會討論，皆認定林智堅的論文涉及抄襲，決議撤銷他的碩士學位。林智堅也因此退出桃園市長選舉，由時任立委鄭運鵬接手參選。

當時，台大的論文審定委員會比對後發現，林智堅的論文與陳明通指導的碩士生余正煌的論文，摘要前7行幾乎一樣，其他還有拼音、錯字雷同等情況，論文比對相似度有40%。余正煌後來還提刑事自訴，控告林智堅涉違反著作權法，最終兩造達成和解。

而時任國安局長的指導教授陳明通，因捲入台大學倫案而多次被要求下台，當時有不具名學者指出，陳明通指導的論文有多篇主題近似、內容高度雷同，他的另一名指導學生為時任桃園市長、現任行政院副院長鄭文燦，也在同年因論文抄襲遭拔碩士學位。

陳明通在2023年初內閣改組之際主動向蔡英文請辭，也向台大辦理退休。學倫案件完成審議程序後，教育部接續辦理陳明通退休案，雖然台大有召開教評會認定有指導不周，但情節未達解聘，陳明通可順利退休。

林智堅學倫案發生後，台大召開教務會議通過修正「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，要求碩博生通過學位考試後，應繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，才能辦離校手續。另外還通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文內容相似度標準等管考機制，截至目前，已有逾40系所陸續公布相關準則。

教育部針對在職專班學術品質、學位論文學術倫理爭議，則召開多次精進論文品質與學術倫理審議機制會議，邀集國立大學校院協會等4大協進會，共同研商精進學術倫理案件審理、提升學位論文品質機制。同時編列2500萬元預算，與國家圖書館合作，委託台師大技術團隊建置「全國學位論文比對系統」，建置完成後將無償提供大學使用。

而民進黨則在九合一地方選舉中慘敗，選後檢討小組認為學倫案連帶影響其他縣市選情，民進黨內也通過相關辦法，要求接下來要參選立委的黨內人士須簽署聲明，確認沒有違反學術倫理的情事。

近日媒體人訪問陳明通撰文出書談林智堅學倫案始末，今日下午幸福綠光出版社將舉行「2022的學倫獵巫事件簿」一書的新書發表會，陳明通繼去年參加台大「榮退儀式」惹議後，將首度露面分享新書內容，談林智堅論文門始末。台大校長陳文章日前對此表示，尚未看到該書內容，但立場始終一致，認為指導教授應當道歉。