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陳明通新書平反林智堅論文門 藍酸：論文系統比對了嗎

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
近日媒體人訪問林智堅指導教授、國安局前局長陳明通，撰文出書談林智堅學倫案始末。聯合報系資料照
近日媒體人訪問林智堅指導教授、國安局前局長陳明通，撰文出書談林智堅學倫案始末。聯合報系資料照

新竹市前市長林智堅的論文抄襲案，衝擊2022年民進黨九合一大選選情。林智堅指導教授、國安局前局長陳明通今發表新書，替自己和林智堅平反，也指論文門並非單純的學倫事件，而是一場政治鬥爭。國民黨桃園市議員凌濤今批陳繼續政治化，民進黨「一屍N命」恐重演。國民黨桃園市議員黃敬平更酸，陳的新書有上系統比對了嗎？

凌濤表示，陳明通對於社會認為學倫結果怠無疑義的林智堅論文案，持續硬拗瞎扯獵巫，置台大學倫委員會各專家學者的專業判斷於不顧，出自台大卻貶損台大，令同儕學者不以為然；2022選舉已過去，有一些議題是政治攻防，但此案是單純的學術案，不僅桃園市民，全國民眾都認為沒有太大爭議，若陳明通繼續政治化，恐怕民進黨要擔心這會複製未來民進黨選戰的「一屍N命」。

「陳明通新書請問有上過論文比對系統比對了嗎？」黃敬平酸，陳明通造成綠營「一屍五命」的選戰敗績，已是2022大選無法改變的歷史事實，結果這位集前國安局長、前陸委會主委於一身的昔日權貴卻昧於事實，出書洗地洗白就是不想「翻頁」。

黃敬平說，桃園市的政治情勢早已丕變，現已進入藍綠白各自回歸地方經營的重整盤勢，陳明通就算逆風出新書，也難補救桃園市前市長鄭文燦一手建立的綠色結構。

民進黨桃園市議員許家睿則說，「政治歸政治，學術歸學術」，不該只是一句口號，學術倫理的爭議被無限上綱成為選舉的主軸，不只影響選舉的公正性，也會讓學術自由收到侵害，不樂見未來還有過多的政治動員。

民進黨桃園市議員李宗豪說，選舉期間短暫，在短時間高強度的選舉攻防之下，大量未被證實的訊息在網路上瘋傳，對民眾而言很難了解整件事情的原貌；這次有媒體人願意深入訪談當事人，梳理整件事情來龍去脈，對於想要了解事件始末的人，相信會很有幫助，至於是否再對2026選舉產生影響，現在還很難說。

桃園 陳明通

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