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馬英九再赴陸 民進黨團：馬去中國要好好宣示台灣主權
前總統馬英九繼去年首度返中國大陸祭祖後，應大陸方邀請今年4月1日將再度訪陸，這次行程更多了北京，引發各界關注。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，在總統賴清德於520上任前的敏感時機，國民黨永遠有赴中參訪團，讓人匪夷所思，希望國民黨不要一再違反台灣主流民意，並呼籲馬英九「去中國就好好替台灣宣示主權。」」
吳思瑤表示，國民黨高層非常頻繁訪問中國，國民黨副主席夏立言已經是不知道是第幾次赴中了，賴清德520上任前的敏感時機，層級竟拉高到馬英九要親自赴中，民進黨雖然尊重，但還是要不斷提醒，國民黨密集去中國訪問，見哪些人、說哪些話不可不慎，不要傳達錯誤的訊息，不要一再的違反台灣的主流民意，不要去幫中國的槍扯台灣的後腿。
吳思瑤表示，「這真讓人匪夷所思」，關鍵的時刻，國民黨永遠有赴中參訪團。
馬英九上午還在其臉書談總統蔡英文應否該到太平島的個人看法，吳思瑤因此還提到太平島。吳思瑤說，國民以為到太平島是在揪團看電影，越揪越大團說要去太平島宣示主權，「那好啊，宣示中國民國台灣領土，宣示中華民國的主權，馬英九前總統就到中國去好好替台灣宣示主權。」
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