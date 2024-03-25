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馬英九4月將訪中 520前特別敏感

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
前總統馬英九25日宣布，4月將訪問中國，由於時機敏感也引發討論。（中央社）
前總統馬英九25日宣布，4月將訪問中國，由於時機敏感也引發討論。（中央社）

賴清德接任總統前，前總統馬英九將再度訪問中國，時機引發討論！馬英九基金會25日上午臨時召開記者會宣布，前總統馬英九應中國大陸邀請，將於4月1日到11日率領「大九學堂」青年學子訪問大陸廣東、陝西與北京，此行重頭戲為出席祭黃帝陵大典。馬英九去年也曾訪以祭祖名義訪問中國。

馬英九去年將前往中國祭祖時，總統府發言人林聿禪曾表示，總統府收到馬英九的出訪申報，基於馬英九的出境管制期限已屆滿，總統府尊重馬英九祭祖的規劃，並在了解相關安排後，請相關單位就馬英九此行的安全等事宜給予必要協助。

行程多了北京

這是馬英九繼2023年3月27日到4月7日返回大陸湖南祭祖後，再次應邀到大陸訪問。跟去年馬英九登陸訪問的行程相比，今年行程多了北京的參訪，在520賴清德上任前，馬英九登陸在政治的意涵更勝去年。

蕭旭岑表示，此行團員為馬英九前總統、蕭旭岑（馬英九基金會執行長／總統府前副秘書長）、王光慈（第12、13任總統辦公室主任／總統府前專門委員）及邱坤玄（政治大學榮譽教授／國安會前諮詢委員）。此外還會有一同隨團出訪的20名「大九學堂」學員。

盼交流化解敵意

蕭旭岑指出，去年三月馬前總統率「大九學堂」學子訪問大陸，對兩岸關係有極其正面的影響，也讓大陸民眾看到台灣青年學子的活力。去年七月，馬英九基金會邀請大陸五所高校，包含北大、清華、武漢、湖南與上海復旦大學的師生來台，讓大陸青年學子更深入了解台灣。

蕭旭岑強調，這兩個重要的互訪，證明兩岸青年交流的效果與重要性，如同馬前總統常說的，兩岸年輕人在年輕的時候，能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。

出訪意見兩極

馬英九去年訪中時，民進黨就曾批評，在總統蔡英文出訪友邦時，馬英九卻積極在中國宣傳「九二共識」、「同屬一中」等政治論述，不見馬先生對中共持續軍事威嚇有任何表示，反而一再附和中共的統戰論述，根本是以「和平」為包裝，對國際釋出錯誤訊息。

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總統府發言人 蕭旭岑 馬英九

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