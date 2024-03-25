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馬英九帶領大九學堂年輕人 4月1日赴大陸參訪

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
前總統馬英九2023年3月27日至4月7日將赴中國大陸祭祖。圖／本報資料照片
前總統馬英九2023年3月27日至4月7日將赴中國大陸祭祖。圖／本報資料照片

前總統馬英九去年3月底、4月初曾赴中國大陸祭祖引發各界關注，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，馬英九應大陸方面邀請於4月1日至11日將率領「大九學堂」青年學子赴大陸廣東、陝西與北京參訪，訪問地點為中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典，另外也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

蕭旭岑表示，此次參訪大陸團員為馬英九、蕭旭岑、前總統府專門委員王光慈、國安會前諮詢委員邱坤玄，此外還有一同隨團出訪的20名「大九學堂」學員。

蕭旭岑指出，去年3月馬前總統率「大九學堂」學子訪問大陸，對兩岸關係有極其正面的影響，也讓大陸民眾看到台灣青年學子的活力。馬英九基金會去年7月邀請大陸5所高校，包含北大、清華、武漢、湖南與上海復旦大學的師生來訪，讓大陸青年學子更深入了解台灣，也與台灣民眾留下許多難忘的互動。，這兩個重要的互訪，證明兩岸青年交流的效果與重要性。

蕭旭岑說，如同馬英九常說的，兩岸年輕人在年輕的時候能夠彼此交流、相互了解，多一分接觸，兩岸就多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。

蕭旭岑 青年 馬英九

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