快訊

UBA／莊朝勝23分領軍 政大險勝虎科外籍生軍團 4連霸差1步

陸15歲留學生聽演唱會遇莫斯科恐攻 同行友人「全身都是彈孔」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監院糾正蜂蜜含量規定寬鬆 食藥署：是比照日本作法

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
監院今公布調查報告，認為「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」過於寬鬆，有誤導消費者嫌疑，食藥署副署長林金富表示，將尊重監院調查結果，邀集消費者及學者專家，討論法令修改。本報資料照片
監院今公布調查報告，認為「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」過於寬鬆，有誤導消費者嫌疑，食藥署副署長林金富表示，將尊重監院調查結果，邀集消費者及學者專家，討論法令修改。本報資料照片

衛福部於前年5月11日公告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」，並於112年7月1日起施行，以「蜂蜜含量是否達60%」作為蜂蜜類產品品名標示依據，監院今公布調查報告，認為此規範過於寬鬆，有誤導消費者嫌疑，糾正衛福部食藥署。食藥署副署長林金富表示，標準訂定是比照日本作法，但會尊重監院調查結果，邀集消費者及學者專家，討論法令修改。

林金富說，蜂蜜相關規定標準是比照日本作法，產品含有6成以上蜂蜜，就可用「蜂蜜」二字，但須加上糖蜂蜜、調味蜂蜜等字樣，且法規訂定後，歷經預告60天均無人表示意見，正式實施後，監委才認為有誤導消費者疑慮，導致民眾以為調味蜂蜜就是純蜂蜜，食藥署會再多搜集各界意見研議，看如何管理比較完善。

「有時監委意見，也必須考量消費者、業者是否可接受。」林金富表示，在食藥署訂定規範前，市面上蜂蜜純度標準不一，業者還會標榜「不純砍頭」，政府才決議介入管理；法規公告後，每隔一段時間本就會考量時空背景滾動式修正，重新檢視相關標準，循專家會議、預告等流程進行調整。

監察委員田秋堇、蔡崇義調查發現，衛福部所定規定不但較國際食品法典委員會（Codex）「100%方能稱為蜂蜜」認定的標準寬鬆，更因無法檢驗蜂蜜含量，無從確認蜂蜜產品是否確實符合規定，導致該規定徒具形式，難以執行，反而混淆消費者知情權，導致劣幣驅逐良幣現象，因此糾正食藥署。

日本 消費者 蜂蜜 衛福部 食藥署

延伸閱讀

食藥署：日本小林製藥問題紅麴保健食品未輸台

日紅麴保健品出事2人吃後洗腎 食藥署：台灣未輸入

蘇丹紅風暴未歇 食藥署：民眾看到「這現象」可檢舉

名店「易鼎活蝦」製造廠查獲未經許可蘇打粉 遭罰144萬

相關新聞

揭民主基金會遲不召開董事會原因 王鴻薇：韓國瑜不接受吳釗燮1提議

民主基金會執行長黃玉霖今天發出聲明表示，把民主協商產生提名的執行長人選打成「政治酬庸」不公平，他呼籲儘快回到政黨民主協商...

蕭美琴低調訪歐會晤「波羅的海3劍客」 4人合照「疊掌打氣」

副總統當選人蕭美琴低調訪歐，立陶宛國會外委會主席今天透露，蕭美琴會晤波羅的海3國的國會外交委員會主席，宣示「共同為自由奮...

監院糾正蜂蜜含量規定寬鬆 食藥署：是比照日本作法

衛福部於前年5月11日公告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」，並於112年7月1日起施行，以「蜂蜜含量是否達60%」作為...

蔡柯會啟動賴清德政黨溝通平台？藍走不出「扁連會」陰影

蔡英文總統卸任前夕，在總統府與民眾黨主席柯文哲會晤，並提出希望建立政黨溝通平台。政壇有人解讀，蔡總統此舉是為了追求個人歷史定位，也有人認為蔡總統是為了520即將接棒的總統當選人賴清德「鋪路」。未來賴清德上任後，是否啟動朝野領袖或政黨對話，民進黨內認為賴保持開放態度，但實際上尤其能否與最大在野黨國民黨對話，綠營內部則不敢樂觀。

陳水扁和彰師大學生座談 稱王金平是「太陽花學運之父」

318太陽花學運十周年剛過，前總統陳水扁也在臉書上發文指出，本月21日到彰師大演講時，公開稱立法院前院長王金平是「太陽花...

台智光案 黃智賢：首善之都台北竟不用中華電信？

國民黨台北市議員陳重文涉嫌監視器弊案羈押禁見，媒體人黃智賢在臉書表示，希望這只是開始，呼籲檢方不要只查一小塊，質疑台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。