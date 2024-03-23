監院糾正蜂蜜含量規定寬鬆 食藥署：是比照日本作法

衛福部於前年5月11日公告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」，並於112年7月1日起施行，以「蜂蜜含量是否達60%」作為蜂蜜類產品品名標示依據，監院今公布調查報告，認為此規範過於寬鬆，有誤導消費者嫌疑，糾正衛福部食藥署。食藥署副署長林金富表示，標準訂定是比照日本作法，但會尊重監院調查結果，邀集消費者及學者專家，討論法令修改。

林金富說，蜂蜜相關規定標準是比照日本作法，產品含有6成以上蜂蜜，就可用「蜂蜜」二字，但須加上糖蜂蜜、調味蜂蜜等字樣，且法規訂定後，歷經預告60天均無人表示意見，正式實施後，監委才認為有誤導消費者疑慮，導致民眾以為調味蜂蜜就是純蜂蜜，食藥署會再多搜集各界意見研議，看如何管理比較完善。

「有時監委意見，也必須考量消費者、業者是否可接受。」林金富表示，在食藥署訂定規範前，市面上蜂蜜純度標準不一，業者還會標榜「不純砍頭」，政府才決議介入管理；法規公告後，每隔一段時間本就會考量時空背景滾動式修正，重新檢視相關標準，循專家會議、預告等流程進行調整。

監察委員田秋堇、蔡崇義調查發現，衛福部所定規定不但較國際食品法典委員會（Codex）「100%方能稱為蜂蜜」認定的標準寬鬆，更因無法檢驗蜂蜜含量，無從確認蜂蜜產品是否確實符合規定，導致該規定徒具形式，難以執行，反而混淆消費者知情權，導致劣幣驅逐良幣現象，因此糾正食藥署。