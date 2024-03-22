港通過基本法23條增觀旅風險 王國材：國人就別去了

中國香港立法會通過基本法23條，3月23日生效，被解讀凡曾批評過中國大陸，皆可能受法律制裁。國安局長蔡明彥日前示警我國國人赴港旅遊風險增，交通部長王國材今更說，若真有類似行為，民眾便不要去了。

關於香港立法會通過基本法23條，使我旅客旅港觀光風險增。王國材說，現在旅客除了自由行，還有團客，都可以到香港。這樣的立法也讓民眾要非常小心，這部分會透過陸委會、觀光署，針對國人到香港特別提醒，如果是這麼嚴格限制更要小心，如果真有類似行為，民眾就不要去了。

針對國旅，王國材首先表示這是他的個人看法。他說，台灣好山好水，國旅選擇多，也有很多較便宜的，比如民宿，大家可以做些選擇，過去在談旅宿較貴的部分，目前是反映成本，未來若收入有增加，以後會討論是否有調整空間。