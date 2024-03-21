兒虐檢討300社工上銬抗議 她提科技補強盼中央完整法源

一歲男童剴剴遭虐死案，引發各界檢討社安網，昨天各地300位社工重現剴剴案社工被上銬，走上街頭抗議，並提出中央撤回增訪視頻率、隨即訪視等訴求。國民黨議員游淑慧今則在臉書貼文說，「再好的制度都需要人來執行，當人不可盡信時，我們就要用科技來補強。」

游說，2019年，內湖發生托嬰中心虐童事件，當時她建議柯市府在托嬰單位加裝雲端視訊系統，讓家長可以透過遠距視訊，看到孩子的狀況。因為baby不會言語、難以表達，遭遇不正當的對待，難以求救。一開始前市長柯文哲不贊成，他說「要有互信的關係」。

游說，後來在她連續兩年爭取質詢下，柯市府終於同意從公托開始試辦。游說，北市以監管雲方式，不提供家長即時雲端視訊服務，但會將監視器錄製畫面在異地保存，不讓業者刪除。到了去年、市長蔣萬安終於擴大為全市81所公辦民營托嬰中心全面需上傳雲端。

但游說，還有許多兒童安置場所沒有規範，這樣的措施，她認為中央應該要有更完整的法源依據的規範。

由於立法院衛環委員會日前衛福部長薛瑞元專案報告時，藍綠委一度吵翻天吵了40分鐘無法報告。游今天也提到，「立法院吵鬧的同時，希望記得解決問題。」