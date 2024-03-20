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陳揆嗆藍委用AI影片設套 洪孟楷：應對詐騙集團震怒

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞昨日質詢行政院長陳建仁，關切詐騙問題，播放兩段人工智慧（AI）製作的影片，詢問何者為真、何者為假，後續表明兩者皆為造假生成，陳揆嗆葛設圈套。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日表示，葛如鈞是在凸顯科技可以做到以假亂真，陳揆應對詐騙集團震怒，這才是國人想看到的作為。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委葛如鈞昨日質詢行政院長陳建仁，關切詐騙問題，播放兩段人工智慧（AI）製作的影片，詢問何者為真、何者為假，後續表明兩者皆為造假生成，陳揆嗆葛設圈套。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日表示，葛如鈞是在凸顯科技可以做到以假亂真，陳揆應對詐騙集團震怒，這才是國人想看到的作為。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委葛如鈞昨日質詢行政院長陳建仁，關切詐騙問題，播放兩段人工智慧（AI）製作的影片，詢問何者為真、何者為假，而兩者皆為造假生成，陳揆嗆葛設圈套。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日表示，葛如鈞是在凸顯科技可以做到以假亂真，陳揆應對詐騙集團震怒，這才是國人想看到的作為。

昨日，陳建仁接受葛如鈞質詢，葛如鈞當場播放兩段影片，內容提到「院長以及在座的各位大家好，現在這段影片是我親自錄製的，透過錄影來跟大家確認，每一段話都是我親自說的，絕對不是AI生成的詐騙影片」，詢問陳揆何者為真、何者為假。

陳建仁看完影片後回應，「我覺得右邊的，好像比較像真的。」葛如鈞說，「很抱歉，兩個都是假的，全部都是AI生成。」陳揆動怒，嗆葛如鈞是做圈套在欺騙，「這樣有意思嗎？實在是很難接受，這是詐騙的問題，所以你就是詐騙者。」

今日，國民黨立委羅廷瑋說，葛如鈞跟他同是立法院教育文化委員會，剛剛在委員會質詢時，有跟葛如鈞聊這件事情，葛如鈞也有分享製作影片的過程。坦白講，連他自己都無法分辨，兩個之中到底哪一個是真是假，陳建仁可以展現出更不一樣的部分，他覺得難免，可以體諒，但陳揆「見笑轉生氣」不是閣揆該有的風度。

羅廷瑋表示，當下葛如鈞講得很清楚，葛如鈞想要表達的是，連這麼厲害的陳揆都沒辦法分辨，陳揆大可在當下說：「沒有想到，連我自己都沒辦法分辨，應該好好探討。」這件事情就可以帶過，但生氣就能解決問題嗎？陳揆用他的生氣來表達憤怒，但更多的民眾不只是生氣，損失一輩子的血汗錢，丟掉生丟有可能，這些躲在辦公室吹著冷氣的高官應好好想想是面子重要，還是人民的生活重要。

洪孟楷表示，葛如鈞是在凸顯現在科技能做到什麼程度，且詐騙集團如此猖獗，魔高一尺而道要能高一丈，既然現在科技可以做到以假亂真，應要有政府部門超前部署，防範這些可能利用AI技術的詐騙行為。與其陳建仁在立法院備詢時表達憤怒，請陳揆的憤怒能夠對詐騙集團震怒，對欺騙老百姓錢的人震怒，對想要用科技犯罪的人震怒，這才是國人需要看到的民進黨作為。

針對副總統當選人蕭美琴應邀赴捷克，洪孟楷表示，外交部應該有更明確的說明整個行程，對外要一致，任何國家、政府都不應該忽視中華民國存在的事實。既然蕭美琴是選出來的下任中華民國副總統，希望她能更勇敢、務實的讓台灣，讓中華民國能夠走出世界。

影片 詐騙集團 陳建仁

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