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蔡總統登太平島？ 吳釗燮：別讓大家認為台灣在製造困難

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

海巡署「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」近日舉行完工啟用儀式，蔡英文總統是否在卸任前登島成關注。外交部長吳釗燮今則說，台灣必須思考如何用和平的方式來解決南海爭端，而不是去讓人家認為又是在製造困難，接下來如果有機會，會用最好的方式來展現我國對太平島主權的聲張。

吳釗燮今至外交國防委員會報告業務概況，並備質詢。他在會前受訪表示，太平島是中華民國的主權，毫無疑問也無庸置疑，強調不管用什麼方式來看，太平島都是我國的主權，政府也會持續來捍衛主權。

他指出，我國在2016年的7月19日，就已經宣布對南海的政策，就是希望以和平的方式來解決各方歧異，希望來共同來開發、共同維護南海，政策方向至今都沒有改變；現況改變的是南海地區的情勢，尤其中國大陸與菲律賓的爭議愈來愈凶險，甚至有菲律賓海巡人員受傷的情況。

吳釗燮說，除了菲律賓跟中國之間的爭議之外，中國在太平島周圍的三個島礁上，包括美濟礁、渚碧礁、永暑礁，已經建立非常龐大的軍事基地，且這個三個軍事基地都與太平島蠻近的。他表示，這必須要納入我國整體的考量之內，在目前爭端升高的情況之下，台灣必須要思考如何來提倡用和平的方式來解決南海爭端，而不是去讓人家認為說我方又是在製造困難。

吳釗燮表示，這是一個非常重要的思考的方式，接下來如果說有機會，也會用最好的方式來展現我方對太平島的主權的聲張。

南海 吳釗燮 太平島

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