綠要柯文哲因監視器案抹黑議員道歉 民眾黨：看不懂雙標

國民黨台北市議員陳重文涉貪汙罪，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲砲轟藍綠聯合汙錢，民進黨台北市議會黨團昨天要求道歉。民眾黨發言人吳怡萱今天說，柯文哲在卸任市長前舉行記者會，當時有多少民進黨議員嫌棄找麻煩、不尊重議會，實在是看不懂他們雙標的立場。

民進黨台北市議會黨團昨天發布聲明，民進黨團成員依法嚴審預算，柯文哲在台北市長任內，如果有發現任何弊端，應該把相關證物送交檢調，而非在爆發弊端後，為了蹭聲量亂潑髒水，抹黑認真監督市府的台北市議員，要求柯文哲應就不當言論道歉。

民眾黨立法院黨團上午舉行晨會，吳怡萱受訪時表示，柯文哲在卸任台北市長之前，曾經大動作舉行記者會，希望為人民把關納稅錢，做出最大限度的努力，當時在議會提出覆議案，很遺憾被藍綠兩黨封殺，柯文哲想要監督人民的血汗錢，把關財政紀律，因此才會在尊重議會、議事和諧的運作之下，舉行訴諸民意的記者會。

吳怡萱說，現在有各別議員被檢調搜索，民進黨團反過頭要柯文哲道歉，實在看不懂他們雙標的立場，因為當時在舉行記者會的時候，有多少民進黨議員認為在找麻煩、不尊重議會，結果柯文哲講的都是實話，現在反而被要求道歉，「過去嫌他找麻煩，現在雙標式地要道歉」，刻意把事實帶往錯誤的方向，希望民進黨要回歸本質。

吳怡萱說明，柯文哲當時也向繼任的台北市長蔣萬安表達，希望接下來的市府要好好監督這件事情，然而蔣市府仍然把預算金額提高，背後的理由為何、是否有官員涉及案件，或者有相關的利益輸送，現在檢調都在調查，而民眾黨台北市議員也已經提案，希望舉行臨時會讓市府說明清楚。