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陳建仁：調整電價兼顧民生物價 用電大戶比較高

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長陳建仁。本報系資料照
行政院長陳建仁。本報系資料照

行政院長陳建仁今天表示，關於電價調漲，仍在評估當中，會做很細緻的調整，對用電大戶會給比較高的電價，一般民眾用電的電價，會比較低。電價調整額度還需要精算，會讓台電電價調整兼顧民生物價和台電永續發展。

陳建仁今天赴立法院繼續施政總質詢，會前受訪時表示，因為烏俄戰爭，國際能源價格上漲，許多國家都已經調升電價，很感謝台電為了平穩物價，讓台灣電價調漲沒那麼高，民生物價才得以比較緩和；最近電價也在評估當中，這握成會做很細緻的調整，包估用電大戶和民生用電的差別、狀況比較好的產業電價會比較高，反之給予較低電價。

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