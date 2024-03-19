陳建仁：調整電價兼顧民生物價 用電大戶比較高
行政院長陳建仁今天表示，關於電價調漲，仍在評估當中，會做很細緻的調整，對用電大戶會給比較高的電價，一般民眾用電的電價，會比較低。電價調整額度還需要精算，會讓台電電價調整兼顧民生物價和台電永續發展。
陳建仁今天赴立法院繼續施政總質詢，會前受訪時表示，因為烏俄戰爭，國際能源價格上漲，許多國家都已經調升電價，很感謝台電為了平穩物價，讓台灣電價調漲沒那麼高，民生物價才得以比較緩和；最近電價也在評估當中，這握成會做很細緻的調整，包估用電大戶和民生用電的差別、狀況比較好的產業電價會比較高，反之給予較低電價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言