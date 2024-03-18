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太陽花十周年 時力喊話新國會持續防堵中國滲透

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
因不滿國民黨立委張慶忠在委員會中快速通過「兩岸服貿協議」、送立院存查，反對學生與公民團體衝入立法院占領議場，揭開太陽花學運的序幕。圖／聯合報系資料照片
因不滿國民黨立委張慶忠在委員會中快速通過「兩岸服貿協議」、送立院存查，反對學生與公民團體衝入立法院占領議場，揭開太陽花學運的序幕。圖／聯合報系資料照片

太陽花學運今天屆滿十周年，時代力量今天發表聲明，喊話新國會切莫遺忘318運動的精神遺產，應該持續強化防堵中國滲透的相關法制，包括修正反滲透法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，還有制定兩岸協議監督條例，訂定宗教財務透明的宗教法人法等。

時代力量被視為承襲太陽花運動重要資產，一度在立法院有5席立委、第3大黨，2024年立委選舉後，政黨票得票率不足3%，不但沒有立委席次，也沒有政黨補助款。

時代力量今天透過媒體群組發表聲明，表示過去或許有些腳步踉蹌，但是從未遺忘318運動精神，更以具體行動實踐多項改革，如今角色雖有轉換，仍然高度期許新國會及新政府，持續以制度完善台灣的民主、健全國家的未來發展，回應太陽花運動的期許與訴求。

時代力量再指，10年前衝進立法院議場的青年們，不只開啟318運動序幕，更創造一股巨大的浪潮，徹底改變台灣社會的發展，把時代的巨輪從「親中」轉向「抗中」，徹底改變台灣的命運，也成為時代力量成立的濫觴。

時代力量表示，有些志業需要繼續努力，因此也要向新國會喊話，切莫遺忘三一八運動的精神遺產，應該持續強化防堵中國滲透的相關法制，包括修正反滲透法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，還有制定兩岸協議監督條例，訂定宗教財務透明的宗教法人法，修正捍衛人權的集會遊行法，深化台灣民主，厚植台灣國力。

時代力量強調，三一八運動的精神，可以繼續引領台灣社會，走向更好的未來，為更多人創造更好的生活，時力沒有放棄、不會離開，更沒有遺忘，即便戰鬥位置不同，也會繼續帶著這場運動的理想，為台灣持續前進。

太陽花學運 時代力量 運動

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