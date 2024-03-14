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台跟進禁TikTok？ 行政院：保障言論自由 考量各界意見
美國眾議院以壓倒性票數，通過法案要求中國字節跳動切割抖音（TikTok），否則就會在美國禁用，針對台灣是否禁止TikTok，數位部今天指出「由行政院決定」。行政院發言人林子倫表示，抖音平台錯假訊息，已經危害名譽、健康、隱私，影響社會安定、國家安全，都要因應錯假訊息傳遞，會綜合考量各界意見。
林子倫今天在行政院會後記者會中，針對媒體提問台灣是否禁止TikTok。林子倫表示，威權專制的國家經常會利用自由民主言論自由，操作民主國家選舉，影響選舉結果，抖音已經變成認知作戰的平台，台灣在2019年禁止公部門使用抖音。
林子倫表示，台灣是自由民主法治國家，要確切保障言論自由，在抖音平台錯假訊息，已經危害名譽、健康、隱私，影響社會安定、國家安全，都要因應錯假訊息傳遞，會綜合考量各界意見。
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