大陸漁船翻覆陸通報我協尋 王定宇：兩邊互助很緊密

今天上午在金門東碇島西南1.1浬處，再傳出一艘大陸籍漁船「閩龍漁61222」 沈沒。民進黨立委王定宇表示，台灣一直以來都是「遇難救援；違法就驅離或取締」，這次跟以往許多次一樣，中國方面通報我方協尋，兩邊這類的互助很平常也很緊密。

王定宇表示，各國包括台灣、中國都嚴加取締的「三無船」違法入侵，把正常執法升高為政治事件，攻擊依法執行任務保護漁權和水域的海巡署和海委會，刻意忽視違法者行為，搭配台灣內部的中共協力者炒作，這些無視中華民國台灣主權進行政治炒作的，實在惡劣而且該被譴責。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也說，任何金廈海域發生漁船安全或意外事件，海巡單位會承擔第一線責任，協防或必要援助上支持第一線海巡弟兄依國家職權執法，呼籲海上航行漁業作業或其他漁船都能依循規則，能夠平安不受干擾。