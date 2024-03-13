夏立言再訪陸 民進黨批：台灣主權遭貶低 有沒有發聲？

國民黨副主席夏立言再訪陸。民進黨發言人吳崢批評，國民黨對貶低台灣主權，竟然一聲都不敢吭，到底有沒有要為中華民國台灣發聲？

吳崢指出，近期夏立言頻繁出訪中國，號稱要向中國溝通關於金廈水域的事情，降低兩岸緊張情勢；但中國不斷透過官媒指稱台灣海峽自古以來沒有台灣的近限制水域，也完全否認我方執法權，嚴重貶低台灣主權，夏立言身為中華民國政黨的副主席，難道不用以正視聽，維護中華民國主權嗎？

民進黨政策會執行長王義川表示，每次有狀況，夏立言就被對岸叫去罵，反正國民黨就是很有錢，坐飛機到中國去好像在坐公車，剛回來放個行李，馬上又要出門。

王義川表示，夏立言沒有得到任何政府授權，他去中國就是一位路人而已，不需要太相信夏立言說的話，也不要誤判台海情勢，以及台灣人民的意志。