「下接桃園、上望新北」 鄭文燦鞏固本命區 桃園王下一步轉戰雙北？

行政院副院長鄭文燦3月3度視察桃園，昔日「桃園王」頻頻回防本命區引發議論。國民黨桃園市議員凌濤說，鄭文燦應該不是要回鍋選桃園市長，反而是當作政治籌碼，試圖爭取挑戰雙北市長的門票；準總統賴清德520上任後，鄭文燦的選擇有限，最佳的路徑是先留任副閣揆，才有行政資源，他認為鄭不會接受賴清德安排的黨職，因為既沒提名實權、也無政務資源，形同提早打入冷宮。

鄭文燦今天視察地點選在「下接桃園龜山、上望新北林口」的機捷A8站，「接桃園、望新北」的特殊地理位置引發想像。地方傳出，鄭文燦2026可能回鍋再戰桃園市長，也被拱參選雙北市長；不過，鄭文燦2026若挑戰新北市長將面對民進黨立委蘇巧慧、挑戰台北市長可能遇到內政部長林右昌，黨內競合激烈。鄭文燦一再表示，現在他唯一工作就是幫助行政院長陳建仁做好內閣工作，也協助各地方政府把每一項工作完成。

鄭文燦近期桃園行程滿檔，2周前桃園捷運棕線計畫核定，鄭隨即率交通部長王國材視察，原訂出席的行政院長陳建仁則臨時取消行程，當時就引發討論。不到7天，鄭又接連視察桃園棒球場、機捷A8站，特別關注生活圈、年輕人重視的議題。

曾任8年桃園市長的鄭文燦隨手展現對各項桃園市政的熟捻度，視察棕線計畫時，市府捷工局科長剛簡報完，鄭立即上前接過麥克風和伸縮桿，向王國材、桃市府秘書長詹榮鋒等官員，侃侃而談捷運棕線的規畫過程，強調「這個議題我開很多次會，真的很熟」，也隔空喊話「我丟球丟準一點，市府接球也要接準一點」，現場飄出濃濃政治味。

國民黨立委徐巧芯說，經過2022、2024年選舉，鄭文燦過去在桃園的根基，幾乎被打光，所以未來不管鄭文燦是要再戰2026或擔任黨內職位，還是要先鞏固過去引以為傲的桃園政績，否則被「黨內重用」的理由就會消失殆盡。

徐巧芯也透露，據她打聽，鄭文燦下一步應該是有望520之後續任副閣揆，目前民進黨在新北的人選應該已經很確定，林右昌近期動作雖大，但對台北市選民不太吃香，鄭文燦選2026北市長的確存在可能性，但最後關鍵是賴清德決定。

國民黨台北市議員李明賢說，鄭文燦桃園8年執政，不僅丟掉執政權、立委席次更是全軍覆沒，幾乎淪為桃園的票房毒藥，研判他轉戰雙北機會較高，但最後仍得看民進黨黨中央如何協調。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，鄭文燦關心桃園是天經地義，因為即將520任期屆滿，鄭又是過去被蔡英文總統視為儲君人選，勢必會在政治上儲存實力，尤其過去鄭在桃園的滿意度及風評來說，很有可能會藉由參選雙北來累積實力，民進黨要怎麼競爭都沒關係，但要以人民利益為優先考量。議員吕家愷說，以鄭文燦與北北基桃生活圈關係密切，其中新北又是重點區域，的確很有可能前來挑戰，但鄭要先面對黨內廝殺，以及過去桃園市府時期弊案考驗。

民進黨新北立委張宏陸指出，鄭文燦視察桃園很正常，畢竟是行政副院長，每個地方都是轄區，鄭要不要選2026，他認為言之過早，且鄭文燦目前副閣揆是「進可攻退可守」，有沒有機會在行政院更上一層樓，都是有可能。鄭文燦當然有資格到各地選，但目前當務之急，是先把新的行政院團隊建立好，後續才能去談縣市首長人選。