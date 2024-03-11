聽新聞
test
0:00 / 0:00
翁曉玲要求訂定監察委員行為法 李俊俋：目前已有規範
國民黨立委翁曉玲今天在立法院質詢時主張應制定「監察委員行為法」，不應僅用現在的自律規範，須藉此提升自律規範的法律位階，約束違法或不適合的監委。監察院秘書長李俊俋回應，目前已經有自律規範，且也不了解該如何定義「不適合的監委」。
立法院司法及法制委員會今天邀請監察院秘書長李俊俋列席說明立法計畫，並備質詢。
翁曉玲質詢，監察院相當重要，現在應該立法「監察委員行為法」，比照「立法委員行為法」，以做規範。李俊俋回應，監察院並無「監察委員行為法」。
翁曉玲表示，所以監察院應該提出，她也可以來提，建議監察院思考一下，是否將提升自律規範的法律位階，可約束違法或不適任的監委，目前的自律規範在法律位階及懲處皆不足。
李俊俋指出，並不了解該如何定義「不適合的監委」，況且目前皆已有自律規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言