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疑似民進黨官員立委不雅影片流傳 國安局：不排除大陸介選

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥(右)上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」。圖/取自立法院直播
國安局長蔡明彥(右)上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」。圖/取自立法院直播

2024年總統立委大選前，行政院副院長鄭文燦與前民進黨立委羅致政的爭議影片，在網路上流傳，國安局蔡明彥今天表示，當時源頭散布的IP位置，是在中國大陸上海，不管影片真偽，就散布時間點與希望透過影片打擊的對象而言，我們不能排除有中國大陸希望介選的動作在裡面。

蔡明彥上午列席立法院外交國防委員會，國民黨立委徐巧芯質詢，2024年選舉傳出不少影片與錄音檔，當時外界質疑相關影像是深偽手法或被駭客入侵，後續調查結果有關國安情報掌握內容如何。

蔡明彥表示，相關案件引社會關注，發生後國安局曾進行狀況了解，案件調查已移送警察機關，檢調也已立案偵辦，目前調查進度他不便說明；對散布管道與來源，國安局掌握到，當時源頭散布的IP位置，是在中國大陸上海。

徐巧芯說，相關影片的外流，是否涉及境外介選的問題。蔡明彥指出，這也是找們關切的重點，大選期間流出相關影片，不管影片真偽，就散布時間點與希望透過影片打擊的對象而言，我們不能排除有大陸希望介選。

有關傳出蔡英文總統與民進黨立委談話被錄音，蔡明彥表示，此案第一時間就移送調查局處理，相關錄音須由司法機關作裁判。

國安局 影片 蔡明彥

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