司法攻擊選後全不見？宜蘭設辦公室跨區服務 吳宗憲喊話對手：別亂搞

國民黨在宜蘭立委選舉敗選，為了服務宜蘭鄉親，黨中央指派立法院司法及法制委員會召委吳宗憲設服務處承接案件，服務宜蘭人。吳宗憲說，很多在選舉期間摧毀人格的司法攻擊，選後都不見了，檢察官出身的他要對手「不要亂搞」，他會協助大家抵抗司法攻擊。

在上次國民黨選後感恩茶會中，縣議員黃琤婷建議黨中央在宜蘭設立委服務處，朱立倫今天參加新春團拜，特別邀請國民黨不分區立委吳宗憲與許宇甄陪同，未來將由司法及法制委員會召委吳宗憲服務宜蘭鄉親，黨部提供服務辦公場所，同時也是組發會主委的許宇甄允諾從旁協助，並強調國民黨是立法院最大黨團，54席立委都是宜蘭鄉親後盾。

檢察官出身的吳宗憲在法界有20多年經驗，辦過不少肅貪案件，他說，辦案抓人當然值得鼓勵，但不必做出缺乏人性的政治攻擊，以林姿妙競選縣長期間遭到摧毀人格、破壞信任度的司法攻擊，還有最近總統選舉前的中國介選等指控，選後不見了。

吳宗憲日前慎重告訴法務部次長，這些他不會看不懂，所以不要亂搞，宜蘭縣受到很多司法攻擊，他會在宜蘭設辦公室服務在地鄉親，尤其會以自己的法律專業，協助大家抵抗不應該的司法攻擊。

今天新春團拜近700人參與出席踴躍，展現團結，除了朱立倫、不分區立委許宇甄與吳宗憲、國民黨副秘書長江俊霆到場，宜蘭也有國民黨中央評議委員會主席團主席楊吉雄、縣黨部代理主委林明昌、前議長張建榮及林榮星、議長張勝德等人。

對於2016年五合一選舉，宜蘭12個鄉鎮市中，有10個鄉鎮市長二屆任期屆滿，各黨派競爭激烈。林明昌說，只要團結，他對下屆國民黨拿到縣長及議長有信心。