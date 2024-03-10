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國民黨中常委改選 陳俗蓉拿第1

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
台中市向日葵基金會董事長陳俗蓉。圖／聯合報系資料照片
台中市向日葵基金會董事長陳俗蓉。圖／聯合報系資料照片

國民黨中常委昨天完成改選，在不足額參選情形下，應選二十九席，二十七位通過審核的候選人全數當選，將於十三日就職。得票排序前三的新常委為台中市向日葵基金會董事長陳俗蓉、天明製藥公司總經理王伯綸及立委鄭正鈐。陳俗蓉據傳由國民黨立委傅崐萁支持，異軍突起拿下中常委排名第一。

國民黨秘書長黃健庭昨天宣布選舉順利完成，第廿一屆第二任中常委選舉人數一二六三人，投票數一○○二票，投票率為七成九三三。國民黨選任及核定黨代表總人數一九六八位，此次中常委選舉投票，黨代表需繳交責任額每年一萬元，方能取得選舉權。

游顥辦公室執行長、新科中常委蔡宜助表示，這次中常委選舉沒有換票聯盟，但確實有幾位比較認真，如知名度高的陳俗蓉就會較有優勢，不然這次的中常委選舉是很冷的。很多黨代表未繳責任額，在沒繳的情況下，又無競爭，導致選情冷。

他也提到，有發生黨代表為了投票來繳責任額，中央是說只要當天有繳費，就可立即投票。

國民黨主席朱立倫昨前往新北市黨部投票，針對中常委不足額參選，朱說，登記人數是超過的，採嚴格審查，盼中常委提出建言，協助黨爭取更多支持，指定中常委會以民意代表及具代表性的人士為主，盼中常委更能與基層結合在一起。

中常委 投票率

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