批藍委廖偉翔瞎扯藥局囤貨 民進黨：影響全國藥師聲譽應道歉
國民黨立委廖偉翔昨天在立院質詢時質疑，有藥局為了留住客戶，賠錢加價囤貨慢性藥品。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，立委問政本應根據事實，理性問政，廖偉翔為求表現，質詢荒腔走板，傻話連篇，竟然誣指藥局私自囤藥，影響全國藥師聲譽，荒謬至極，民進黨強力要求廖偉翔應出面向全國藥師道歉。
戴瑋姍指出，疫情期間全國6000多家健保特約藥局全數投入防疫，從口罩快篩實名制、送藥到府、調劑口服抗病毒藥物等重大政策，全國藥師守護數以千萬國人健康，但卻遭廖偉翔稱囤藥，隨意中傷藥局藥師們專業操守與能力，應公開道歉，以示負責。
戴瑋姍說，廖偉翔鬧笑話不只一樁，還沒上任前就貼出「爭取中捷成功」海報，甚至台中瘦肉精事件，食安報告上，對著陳建仁院長說出「3％沒問題，那剩下97％恐怕有問題」等怪邏輯，這次又在胡扯，不但不符合實務現況，更造成傷害藥局信譽，被抗議後又不承認，這就是標準不查證、不負責、不道歉的「三不」立委，呼籲廖偉翔別把問政當兒戲，立法院不是作秀，更不是賣弄演技的場域。
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