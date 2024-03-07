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改組遭反彈 郭正亮：不論有無黃復興 盧秀燕選總統都贏朱立倫

聯合新聞網／ 綜合報導
郭正亮認為國民黨這項黃復興黨部改革有必要，若劍指2028年總統大選，「不管有沒有黃復興，盧秀燕都贏朱立倫」。記者陳秋雲／攝影
郭正亮認為國民黨這項黃復興黨部改革有必要，若劍指2028年總統大選，「不管有沒有黃復興，盧秀燕都贏朱立倫」。記者陳秋雲／攝影

2024總統大選後，國民黨展開組織改造，國民黨主席朱立倫昨(6)日確定將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，因適逢黃埔創校建軍百年，黨中央此舉意圖切割黃復興，引發部分人士反彈。前立委郭正亮則提出看法，認為國民黨這項改革有必要，且若是劍指2028年的總統大選，「不管有沒有黃復興，盧秀燕選總統都贏朱立倫」。

郭正亮昨日在政論節目「下班瀚你聊」中表示，國民黨內部比較傾向支持台中市長盧秀燕，所以不管是改革也好，或是黃復興既有黨員存不存在，還是未來可能選總統的期望值，「盧秀燕都贏朱立倫」。談到黃復興黨部的改制變動，郭正亮也認為這項改革有必要，因為必須讓出黨內的權力位置，讓區域立委和縣市長進來，「這才是正常的政黨」，在選票的實質效益上，郭正亮分析：「黃復興是動員力強，可是總選票的比例不高。」

至於國民黨誰將出來選下一屆的黨主席，郭正亮則推斷盧秀燕的可能性最大，勝選機率也最高。侯友宜因為年紀太大屆於70歲「大概不會選」，而台北市長蔣萬安也覺得可能不會選。他並分析，無論是國民黨或民進黨，都希望能在大選之後儘快確立唯一的領導中心。郭正亮更進一步表示，盧秀燕很聰明，請民眾黨前立委蔡壁如來台中市做市府顧問，已為與民眾黨溝通先布局好「橋梁」。

對於黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黨主席朱立倫則在昨日強調，黃復興絕不會走入歷史，而是用另一種角色一起創造新的歷史，透過保留名稱、留用重要幹部，精進功能、擴大服務。

朱立倫 盧秀燕 郭正亮 黃復興 黃復興黨部

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