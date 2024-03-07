快訊

朴正熙遇刺 蔣經國疑美涉幕後陰謀：共產黨借美刀殺人

影／新北新店清晨撞車砍人又擄人！2人遭砍傷送醫

00919「人多的地方不要去」已經過熱了？ 專家：話正確但不一定適用在ETF身上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／拉抬蘇巧慧選新北 蘇貞昌將出席新北民進黨團交接

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧（左）在地磨劍多年，行政院前院長蘇貞昌（右）積極為她布局。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧（左）在地磨劍多年，行政院前院長蘇貞昌（右）積極為她布局。本報資料照片

新北市議會民進黨團預計周五上午舉行黨團總召交接，行政院前院長蘇貞昌將出席觀禮。由於立委蘇巧慧被視為下一屆新北市長熱門人選，派系人士直言，蘇的出席有政治含義，為女兒抬高聲量意味濃厚「動作有明確宣示性」，待4月初各派系矚意黨部主委人選底定時，下半年事態將更明朗。

新北民進黨團今年由蘇系議員張維倩接下總召，張不諱言這次特別邀請蘇貞昌，畢竟蘇是蘇系大家長，且為配合蘇能出席的時間，今年交接典禮安排得較往年晚，不過典禮與立院委員會開會時間撞期，還不確定哪些委員會出席，笑說「希望不是萬人響應，一人到場」。

新北民進黨團上一屆總召交接時，時任立委羅致政監交說，民進黨團會做個忠誠、負責任，「爭取在新北巿重返執政的在野黨」，話語間提及新北市未來發展、試圖爭取參選意圖明顯，不料今年挑戰立委三連霸意外落馬，因此蘇巧慧參選新北市長呼聲更高。

派系人士分析，各派系都會找派系大咖來見證交接，以蘇貞昌的資歷來說頗具份量。雖然蘇曾出席好幾次蘇系議員接任總召交接典禮，但這次政治含義不僅止於此，尤其上次出席是2018年，當年也是蘇參選新北市長，認為這次更多是為蘇巧慧拉抬聲勢「動作有明確宣示性」。

另外，黨部主委被視為操盤市長選舉重要位置，黨務人士說，目前新蘇確定繼續合作，英系隨著羅致政落馬，英系在新北暫無龍頭，正國會則尚未定調是否與蘇系合作，待4月初主委人選大致底定後，民進黨新北市長人選下半年將更明朗。

蘇巧慧

延伸閱讀

藍綠為淡北道路掀論戰 蘇巧慧嗆：國民黨不提解方只會情勒

【重磅快評】蘇貞昌內舉不避親 蘇巧慧也盡得真傳

邀功淡北道路？藍批蘇巧慧：想選市長也不能睜眼說瞎話

吳子嘉指他靠BNT疫苗A一億美元 蘇貞昌律師：爆料者已證明是「虛構」

相關新聞

獨／拉抬蘇巧慧選新北 蘇貞昌將出席新北民進黨團交接

新北市議會民進黨團預計周五上午舉行黨團總召交接，行政院前院長蘇貞昌將出席觀禮。由於立委蘇巧慧被視為下一屆新北市長熱門人選...

歐洲科技民主論壇 李淳分享台灣經驗：陰謀論最麻煩

歐洲理工大學聯盟舉行論壇探討網路新科技對民主選舉影響，駐歐盟代表李淳應邀談台灣經驗，他以台積電投資美國為例，表示網路陰謀...

【專家之眼】夏立言訪陸重要性 民進黨發言確認

就在金廈事件熱火騰燒之際，國民黨副主席夏立言一行剛完成「新春拜年、關懷交流」訪陸之旅，赴廈門、廣州、東莞、深圳、南昌、杭...

人民為何要忍128天空窗期 蔡英文才交棒賴清德？

選民在1月13日選出新總統，卻要等128天，蔡英文總統才會將國政鑰匙交給總統當選人賴清德。我們締造了看守期最久、交接期最慢、空窗期最長的「3最紀錄」，我們怎麼能縱容總統的頭家選出新總統後要等4個月才能上任的畸形制度繼續存在？

國民黨設數位黨部 突破同溫層

國民黨中常會昨天通過組織改造案，將「三青」單位整併為數位黨部（KMT Studio）、由不分區立委葛如鈞擔任召集人，整合...

黃復興鐵票式微 仍可影響黨內選舉

國民黨主席朱立倫改革黃復興黨部，黨內指出，黃復興的改革最早在七○年代就有人提出，隨著黃復興黨員凋零，輔選功能弱化，加上黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。