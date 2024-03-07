獨／拉抬蘇巧慧選新北 蘇貞昌將出席新北民進黨團交接

新北市議會民進黨團預計周五上午舉行黨團總召交接，行政院前院長蘇貞昌將出席觀禮。由於立委蘇巧慧被視為下一屆新北市長熱門人選，派系人士直言，蘇的出席有政治含義，為女兒抬高聲量意味濃厚「動作有明確宣示性」，待4月初各派系矚意黨部主委人選底定時，下半年事態將更明朗。

新北民進黨團今年由蘇系議員張維倩接下總召，張不諱言這次特別邀請蘇貞昌，畢竟蘇是蘇系大家長，且為配合蘇能出席的時間，今年交接典禮安排得較往年晚，不過典禮與立院委員會開會時間撞期，還不確定哪些委員會出席，笑說「希望不是萬人響應，一人到場」。

新北民進黨團上一屆總召交接時，時任立委羅致政監交說，民進黨團會做個忠誠、負責任，「爭取在新北巿重返執政的在野黨」，話語間提及新北市未來發展、試圖爭取參選意圖明顯，不料今年挑戰立委三連霸意外落馬，因此蘇巧慧參選新北市長呼聲更高。

派系人士分析，各派系都會找派系大咖來見證交接，以蘇貞昌的資歷來說頗具份量。雖然蘇曾出席好幾次蘇系議員接任總召交接典禮，但這次政治含義不僅止於此，尤其上次出席是2018年，當年也是蘇參選新北市長，認為這次更多是為蘇巧慧拉抬聲勢「動作有明確宣示性」。

另外，黨部主委被視為操盤市長選舉重要位置，黨務人士說，目前新蘇確定繼續合作，英系隨著羅致政落馬，英系在新北暫無龍頭，正國會則尚未定調是否與蘇系合作，待4月初主委人選大致底定後，民進黨新北市長人選下半年將更明朗。