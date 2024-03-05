立委點名鄭文燦染指桃機人事 酬庸羅碧霞、羅崴駿等人

桃園機場跑道歲修，航班延宕大塞機，引發民怨。國民黨立法院黨團表示，桃機公司人事酬庸，導致管理出現問題，國民黨立委王鴻薇點名行政院副院長鄭文燦，染指桃機公司人事。

王鴻薇表示，現任桃機董事長楊偉甫，曾任台電董事長，專業是土木、水利，對桃機的管理經營成績，就是大家看到的。桃機公司很多員工非常不平，因為外界把桃機罵爆，覺得桃機好像不行，都在坐領乾薪。民進黨從未放棄染指桃機公司，不斷安插人事，月薪都是7萬元起跳。

王鴻薇說，桃機研究員羅碧霞，月薪等同處長9萬元，羅曾任桃園航空城副總、桃園市文化基金會執行長、新頭殼前社長；另有羅崴駿被安插在人力資源處，月薪約7萬多，之前為桃園市勞動局專委，曾任桃園市工務局採購評選委員，是不折不扣的鄭文燦人事。

王鴻薇表示，從鄭文燦當年安插桃園前副市長王明德任桃機董事長開始，到現在繼續安插人事，是把桃機公司當作禁臠嗎？

國民黨團書記長洪孟楷表示，國際機場排名前10名，有6名是亞洲國家，韓國、日本、新加坡等皆有排在前十名，台灣號稱四小龍之一，桃機卻是第82名，到底有無痛定思痛。這次事件後，還會掉幾名不知道，桃機第一線人員非常用心辛苦，如果管理階層不專業，管理就會有問題，將帥無能，累死三軍。現在已經不是看守內閣，現在是看破內閣，手腳都被看破，行政院長陳建仁要不要表達態度，交通部長王國材明天要到交通委員會報告，要有人負起政治責任。

國民黨團首席副書記長林思銘說，連要排定歲修時間都可以出現紕漏，導致國內外旅客航班大亂，民怨四起，桃機公司跟交通部螺絲鬆了，扯到爆。對歲修一點規畫調節都沒有，造成這樣的問題，難道不是人為造成的疏忽，桃機在年度最佳機場評比中，從2019年第13名到2023年第82名，短短四年下降69名，桃機管理出現很大問題。自動通關系統動輒卡關，桃機第三航廈興建工程的承包商無預警倒閉。懷疑桃機營運管理出現什麼問題，是否因桃機高層專業能力不足，桃機不記取教訓，不僅會影響全球觀光客來台意願，也會導致觀光財源收入下降，桃機也會淪為國內線，而不是國際機場，一定要有人為此下台負責。酬庸是最大問題所在。

國民黨立委黃健豪表示，這次有12架飛機轉降其他機場，每架飛機的油量是計算過的，如果油量不足，是否會造成嚴重飛安問題。國民黨立委羅廷瑋說，楊偉甫打廣告很會，做事情不會，網紅、藝人都在抱怨，疫情期間不改革，解封後高下立判。