陳建仁看守內閣官員成戰狼 幫下任賴清德政府得罪人？

近來陳建仁的看守內閣官員們火氣都很大，包括海委會主委管碧玲摸記者臉量體溫測是否冷血；內政部長林右昌批基隆市長謝國樑拉K，行政院長陳建仁則在總質詢時頻頻與在野黨立委你來我往。官員為政策辯護是好事，但做為要傳承給更少民意支持的賴清德政府的看守內閣，如此強勢恐對未來兩院關係更加不利。

官員兇悍前所未見

近來朝野在食安、基隆東岸商場、中國漁船翻覆與陸配縮短入籍年限等議題激烈攻防，看守內閣的官員們都展現出強硬的回應態度。

以內政部長林右昌為例，與謝國樑就基隆東岸商產權等議題攻防時，還指控謝國樑「民眾看了謝的直播，覺得像是喝醉酒，還是嗑藥、拉K？」；隨後又因社會住宅案，在立法院抨擊台中市長盧秀燕，雖然後來因數據引用錯誤有向盧秀燕致歉，但外界對其凶狠嘴臉早已印象深刻，更讓討論失去焦點。

而海委會主委管碧玲針對中國漁船翻覆事件受訪時，被男記者提問如何回應國台辦「冷血說」？管碧玲輕佻的用手摸記者的臉回應，「你看看我的體溫」，而且還更改書面報告名稱為「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，處處強硬的作風引發在野黨立委諸多不滿，認為是藐視國會。

已無高民意可依靠

而行政院長陳建仁在近日總質詢時，也一改過去「大仁哥」溫文儒雅的形象，與在野黨立委徐巧芯、李彥秀、翁曉玲等人激烈交鋒，包括翁曉玲說行政院不應該在520前推動重要政策時，回嗆：「如果做的事情都不算數，那妳今天是在浪費時間」，還有批評徐巧芯的質詢方式「不理性、不科學，無法討論」都顯得太過氣急敗壞。

官員為政策辯護本有理，但行政部門本應受立法部門監督，且過去因民進黨掌握國會多數、監督權遭閹割下，行政部門也無需積極回應立法院的監督，可如今民進黨已非國會最大黨，行政官員理直氣壯的心態似乎還未能適應新國會，但政府的支持度早已無法像以前一樣雷打不動。

官員嗆立委太衝動

2016年馬英九要將政權交接給蔡英文時，看守內閣的行政院長由張善政出任，民調顯示他是馬英九政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院院長；而未來接任的準總統賴清德已是民意與國會「雙少數」，看守內閣的官員卻還像過去那樣強硬，不只讓民眾對政府有更多反彈，對未來的賴政府還更加不利。

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