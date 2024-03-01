民眾黨2026全國議員席次目標「N+1」 擬重啟海選覓人才

備戰2026地方選舉，民眾黨主席柯文哲喊出全國議員席次「N+1」的目標。柯文哲今天表示，議員是多席次選舉，未來會展開一系列類海選，盡量找尋適當的人選，原則上議員人選會提前作準備。日前請辭民眾黨團副主任的楊寶楨，傳出可能參選台中議員；柯文哲說，不論是台中或台北都有可能，當然還是要看個人意願。

民眾黨目前全台有14名議員，柯文哲希望2026年地方選舉能夠增加全國議員席次，擬採取「N+1計畫」。柯文哲表示，議員是多席次選舉，原則上希望盡量找合適的人才參選，當然不會隨便找，未來將會重啟海選徵才，開始尋覓合適的人選。

柯文哲說，政治人物培養需要時間，不可能選前半年才跳出來說要選，按照台灣目前的情況，這樣也選不上，至少需要1年以上的時間準備，所以找尋人選會提前做。

楊寶楨被爆料與台中市政府顧問蔡壁如同桌吃飯，外界聯想楊寶楨2026年會不會空降台中參選。柯文哲說，楊寶楨是台中人，家人也在台中，工作在台北，所以這兩個地方都有可能，當然要看個人意願。

另外，民眾黨內規不分區立委任期2年條款，任期屆滿交由不分區排序9到16順位的後8位委員接任。柯文哲說，政治是學習過程，素人從政會有比較不熟悉的地方，所以晨會很重要，讓有經驗的人來帶第一次從政的人，熟悉議事規則。