德德最新棚拍照連發！曝1事失落憂鬱 網友拜託他出道

民進黨前立委鄭運鵬的17歲帥兒德德日前開通IG，不到1個月已經有31萬人追蹤。他昨晚再度在IG分享棚拍美照，限動還有鄭運鵬在旁玩吹球影片，害他笑場。

德德最新發表的照片，神情憂鬱，還利用水氣表現出迷濛感，已20萬人按讚。他表示，這組照片和開通IG貼的照片是同一天拍的，「其實在拍的時候，我都不知道我在幹嘛，所以看到照片會嚇一跳，哇原來我長這樣喔」，並感謝攝影師Gimmy幫他拍照。

不過，他表示，他的心情很失落，不是照片上的假裝憂鬱，是真的很憂鬱，前天讀了一整天英文，結果考很爛，「現在的表情應該很適合拍照」。

網友留言盛讚，「謝謝德德創造世界和平」、「立刻出道拜託」、「很帥欸，怎麼有高中生長這樣」、「真的是台灣車銀優」、「我真是個缺德不行的人」。

德德還透露，「我爸竟然說這組照片適合當手機桌布，明明他的桌布是橫濱鋼彈」。鄭運鵬留言回應，「我怎麼可能用你的照片換掉鋼彈呢」。