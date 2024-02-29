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錢復爆馬英九「天生對年紀大的人反感」 馬辦反擊了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九（中）。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
前總統馬英九（中）。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

監察院前院長錢復今以預錄方式接受中廣前董事長趙少康的廣播專訪時，評論前總統馬英九天生對年紀大的人有反感。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天反擊，國民黨大老、小老寧可花很多精神批評清廉的馬英九，卻不敢批評民進黨？

錢復指出，馬英九聽完年長者談話記錄的筆記回到家就丟掉，且用人很快，只要看到問題，立刻就要求對方遞出辭呈，也不與對方見面、談話，因此所有被馬英九用過又被排除掉的人，即便是朋友，現在都成了敵人。

蕭旭岑今接受中天電視專訪時表示，他最近看到國民黨的大老、小老爭相批評馬英九，就覺得國民黨沒有希望，請問民進黨內有誰批評陳水扁？他敢講未來也不會有人批評蔡英文，這就是國民黨與民進黨的不同，民進黨永遠團結，因此無論做了什麼狗屁倒灶的事，還能一次又一次地勝選。而國民黨對執政的民進黨沒皮條，只敢批評自己人。

蕭旭岑表示，他對錢復沒有任何需要回應的地方，當新加坡建國總理李光耀逝世，馬英九親赴新加坡弔唁，他第一個想到的是找錢復，錢復卻只覺得馬英九不重視年紀大的人。這點讓他既感嘆又覺得悲哀，更替國民黨未來的團結與重返執政感到憂心忡忡。

蕭旭岑也提及最近批評馬英九的國安會前秘書長蘇起，他認為蘇起當過馬英九部屬，多年後批評前老闆，連他綠營的朋友都說這不符合做人的道理。他認為蘇起批馬「既不厚道，也不正確」，不厚道是受馬重用還批馬，不正確是例如認為馬用錯賴幸媛當陸委會主委，事實上馬政府許多重大兩岸政績，包括ＥＣＦＡ、陸生來台、三通直航等，都是在賴幸媛主委與前海基會董事長江丙坤任內完成，光這一點，蘇起的看法就經不起檢驗。

國民黨 錢復 馬英九

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