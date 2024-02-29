【重磅快評】雙昌「助攻」盧秀燕 賴清德能不冒冷汗？

民進黨攻擊台中市長盧秀燕亂了章法。從瘦肉精到抵費地標售，還扯到社宅興建，綠營出拳越來越重，也越來越亂。內政部長林右昌引用錯誤數據只好道歉，剛卸下立法院副院長職務的立委蔡其昌錯得離譜卻自鳴得意。殊不知，近日來抬升盧秀燕聲量最力的，正是「雙昌」之流，賴清德還沒上任就要開始冒冷汗了。

盧秀燕被看好代表國民黨角逐2028大位，固然和她自身努力及政治判斷力有關，但綠營早早視她為2028的頭號假想敵，也不無助攻的效果。這種主客觀條件的造就之下，使她得以中台灣直轄市長之姿成了執政黨頭號的「心腹大患」，這在台灣的政治史上確屬少見。

只是，民進黨高舉打盧大旗，但卻手法拙劣。從瘦肉精事件就可以看出，行政院為了挑台中市的毛病，不惜站在國人食安的對立面，連228的家屬都看不下去，在追思活動中聲援盧秀燕，認為盧不應因驗出台糖肉片含肉精並於第一時間公布就遭指責，講出真相的人，有什麼錯？是壓迫我們的國家機器錯了。

228家屬簡單有力的直白，引來不小回響。道理很簡單，就是真相無罪，國家機器不能作為壓迫的工具而已。相對於綠營大官們對盧秀燕的攻擊，人民會認同那一方，道理再清楚不過。

內政部長林右昌及民進黨立委蔡其昌最近先後針對社宅和居住正義議題向盧秀燕開砲，林右昌罵人不打草稿，引用錯誤數據批評盧是「賣地王」，希望保留社宅用地。先不談林對藍綠縣市雙標，他提出的數字被發現有誤，把全國售地資料都灌到台中市頭上，最後只得為此道歉。

盧秀燕贏了裡子，卻不討面子，輕輕一句「有道歉就好」，反而顯現大器；林右昌打盧，忙了半天，功效瞬間歸零，賴清德看在眼裡，難道不會為林右昌打打分數？

再看蔡其昌，當了八年的立法院副院長，前天回到質詢台，忘了站在備詢台的是行政院長陳建仁，看著陳建仁竟在「檢討」盧秀燕，聲稱他最近有注意到台中市府打算賣土地，還列舉台中歷任市長賣土地及蓋社宅的數據，指台中市是賣土地的巨人，蓋社宅的侏儒。

蔡其昌忘了自己是國會議員，要隔空「質詢」盧秀燕也沒先作好功課，先不談藍綠縣市皆然的抵費地標售，台中市蓋社宅的成績再怎麼差也比中央好。台中市分配1.2萬戶社宅，中央地方各負責一半，地方早已達標，後續還有7處要動工，總數破萬，即使林佳龍任內也有規劃興建社宅，也都算是地方的成績。

反觀中央，根據內政部國土署統計，中央充其量在台中也不過蓋4千戶出頭的社宅，蔡其昌怎能說台中市府是蓋社宅的侏儒？

中央蓋的社宅不如地方多，林右昌聽蔡其昌誇誇其談批盧秀燕社宅蓋太少，心中不會感到絲毫羞愧嗎？而蔡其昌領的是立法委員的薪水，放著中央不監督，反而做起地方議員的事，要不要乾脆回台中選議員？蔡其昌的表現，賴清德又要給幾分？