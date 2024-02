外交警報解除？ 吐國重申支持兩國特殊邦誼

我太平洋友邦吐瓦魯國總理戴斐立(Feleti Teo)2月28日宣誓就職,上任後重申支持兩國邦誼,外交部表示誠摯感謝。

外交部指出,吐國總理上任後,新政府隨即公布優先施政計畫聲明(Statement of Priorities for the New Government of Tuvalu after the National General Elections on 26 January 2024),重申吐國持續支持兩國長期永續的特殊邦誼。

外交部表示,我國與吐國建交45年來,邦誼歷久彌新,兩國在民主、自由、法治普世價值基礎上,推動各領域合作計畫,符合吐國施政方向,普獲吐國歷屆政府及各界肯定。

外交部說,我國珍視與吐國親如手足的特殊情誼,尤對吐國新政府於選前及選後,一再重申堅定支持兩國邦誼的立場深表感謝,未來將與吐國持續攜手合作,共創兩國人民福祉及印太區域的永續、和平與繁榮。