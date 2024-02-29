外交警報解除？ 吐國重申支持兩國特殊邦誼
我太平洋友邦吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）2月28日宣誓就職，上任後重申支持兩國邦誼，外交部表示誠摯感謝。
外交部指出，吐國總理上任後，新政府隨即公布優先施政計畫聲明（Statement of Priorities for the New Government of Tuvalu after the National General Elections on 26 January 2024），重申吐國持續支持兩國長期永續的特殊邦誼。
外交部表示，我國與吐國建交45年來，邦誼歷久彌新，兩國在民主、自由、法治普世價值基礎上，推動各領域合作計畫，符合吐國施政方向，普獲吐國歷屆政府及各界肯定。
外交部說，我國珍視與吐國親如手足的特殊情誼，尤對吐國新政府於選前及選後，一再重申堅定支持兩國邦誼的立場深表感謝，未來將與吐國持續攜手合作，共創兩國人民福祉及印太區域的永續、和平與繁榮。
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