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縮短陸配入籍年限遭反對 朱立倫：應公平對待不該歧視

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國民黨黨主席朱立倫（中）認為陸配入籍台灣取得身分證的年限應縮短為4年。記者陳苡葳／攝影
國民黨黨主席朱立倫（中）認為陸配入籍台灣取得身分證的年限應縮短為4年。記者陳苡葳／攝影

國民黨將提案中國籍配偶入籍台灣取得身分證的年限從6年縮短為4年，卻引發醫師發起網路連署要求暫緩，黨主席朱立倫今天到雲林縣參加地方黨部團拜，受訪時表示應公平對待每一位來到台灣的太太、媳婦、媽媽，與其他國家的外籍配偶一樣，因此訴求由6年縮短為4年，給予她們一個基本人權。

「對於台灣人的太太或媽媽，為什麼要歧視呢？」朱立倫今天出席新春團拜，及立委許宇甄、張嘉郡聯合服務處揭牌儀式前受訪表示，為何同樣是台灣子女的媽媽，為什麼其他外配只要4年，中配卻要6年，他認為，應該還給所有人一個最基本的公平對待。

目前國民黨推動「陸配取得身分證年限比照外配，6年改4年」，朱立倫表示這項法案一定要通過，他舉例，目前越南、印尼等外配均為4年，中配同樣是台灣人的太太、媳婦、媽媽卻要6年，話鋒一轉直批「這很過分」，應感謝她們對台灣的付出並且公平對待。

朱立倫認為，或許還可以考慮所有外籍配偶的入籍年限在一段時間之後，不一定要花4年就能入籍且取得身分證，針對外界不當質疑、排斥和歧視，他批判「這不是現代化、先進國家應有的態度」。

朱立倫 陸配

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