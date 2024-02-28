政治檔案條例修正新制228上路 展現政府開放檔案決心

「政治檔案條例」去年12月27日經總統公布修正，今（28）日正式施行，持續並擴大政治檔案徵集、加速解密促進檔案開放、以及強化檔案當事人權益保障為修法重點。為因應新制施行，國發會檔案管理局業完成相關法規訂修及配套措施於同日施行，檔案局表示，適逢228事件77周年，為推動轉型正義工程再造重要里程碑。

檔案局表示，政治檔案條例自2019年施行4年多以來，多方徵集政治檔案，透過檔案整編、目錄開放、數位化與全文影像上網等措施，積極促進檔案開放應用，期間，因部分機關囿於其他法律規定或國家安全、對外關係考量，致部分檔案未能解密或未全文開放，而引起社會關注。

檔案局表示，經由本次修法明定至遲解密期限，刪除已解密檔案得再以國家安全或對外關係而限制應用的規定，並明定本條例不適用其他限制檔案應用之法律，展現政府對開放檔案的決心，而因應監控類檔案出土及強化保障檔案當事人高度個人隱私，增定主動通知檔案當事人之規定，亦與國際人權發展趨勢同步。

檔案局強調，歷史記憶的完整公開是轉型正義工程的基礎，政治檔案蘊含過去威權體制時期相關紀錄，映照前人用生命譜寫自由民主的價值，是還原真相及促進社會和解的關鍵。

檔案局表示，此次新制重點包括持續並擴大徵集81年11月6日之後檔案、6個月內完成機密檔案檢討，加速解密促進公開、原以國家安全或對外關係限制應用的解密檔案，即日起開放應用、啟動主動通知機制，保障檔案當事人權益等。

檔案局進一步說明，配合本次修法，已修訂「政治檔案清查整理及開放應用作業程序」函知各機關遵循，並就新增的檔案當事人主動通知作業，設置專屬諮詢及服務窗口，並正動員大批人力逐案逐頁檢視檔案及編製人名索引，預定於本今年7月31日辦理首次通知。