民主基金會董事長仍是游錫堃 王鴻薇：應依慣例交接
國民黨立委王鴻薇今表示，台灣民主基金會是我國二軌外交的重要象徵，依基金會章程規定，新國會改選，要推薦新的政黨代表，董事長也依例由新任立法院長擔任，舊任董事應於交卸職務後解職，但目前仍未改選，完全不符合程序。
王鴻薇質疑，新國會2月1日上任已經快一個月，加上立法院前院長游錫堃已經請辭立委，基金會官網上，董事長仍然是游錫堃，難道台灣民主基金會還在平行時空？
王鴻薇表示，依過去例子來看，2016年3月23日，立法院院長蘇嘉全接任第五屆董事長；2020年3月5日，游錫堃接任第六屆董事長，都有立法院長擔任董事長的慣例。現在已經快3月，且也沒有政黨輪替，董事會卻都還沒開，民進黨是輸不起，還是捨不得？
王鴻薇提到，辦公室也詢問外交部目前董事交接日程。外交部表示，目前立法院3個政黨中，有政黨還沒提供名單，造成董事會無法召開，因此無法選任新任董事長。
王鴻薇指出，26日時，執政黨召開記者會提到「馬政府時期該基金會長期被作為兩岸的統合工作」、「有部分公民社會團體提出擔憂」等語句，在新董事長出任前就先扣帽子，除了想要引導風向，更讓人質疑這是司馬昭之心，故意要阻擋立法院長韓國瑜接任董事長。
王鴻薇認為，民進黨政府長期以來都有破壞慣例的前例，在有民進黨起手式：「台灣」、「民主」的台灣民主基金會，再次可能由國民黨籍的立法院長擔任董事長的狀況下，民進黨是不是也不演了，要破壞規則和慣例，展現綠能你不能的態度。
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