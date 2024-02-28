蔡政府10大政策聲量出爐 交通最惹民怨負聲量逾4萬則

總統、立委大選結束後，台灣政壇出現新的局面，原先外界預估勢力增長的台灣民眾黨，會帶來全新的氣象。但從年前至今，不論是黨主席柯文哲到底下的發言人，幾乎天天出現爭議，攻下媒體版面的清一色是負面內容，也不禁讓人懷疑，這股新的「第三勢力」，到底怎麼了？

2024-02-28 08:02