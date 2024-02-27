時隔8年再站上質詢台 蔡其昌砲轟盧秀燕：蓋社宅的侏儒

時隔8年，立法院前副院長、民進黨立委蔡其昌今天再度站上議場質詢台，重砲台中市政府標售土地，卻不願意興建社會住宅，點名台中市長盧秀燕是「賣土地的巨人、蓋社宅的侏儒」，中央長期被地方政府抹黑，內政部有必要定期公布社會住宅的供給量，還有位置在哪裡。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立法院備詢，蔡其昌卸任立法院副院長以來，時隔8年再度站上議場質詢台。下午在輪到蔡其昌質詢時，陳建仁先是問候「蔡委員午安，都沒有被你質詢過」，蔡其昌則笑說：「我坐在上面8年，都已經快忘了站在這裡的感覺，今天讓我有機會回味一下。」

蔡其昌質詢時指出，台中市政府又打算開始賣土地，內政部今天發布新聞稿，提醒中市府暫緩標售抵費地，「我用白話文講，她不想鳥你」，其實政府賣土地，不是什麼新鮮事，但是要面臨挑戰，包括地方政府首長，是否願意把年輕人的問題，當作施政的首要目標。

蔡其昌說，現在大家都在談社會住宅，台中市政府把土地賣掉、毫不保留，就連蓋社會住宅都不願意，只能靠中央政府達成年輕人的期待；而盤點歷任的台中市長，前市長胡志強賣地234億元、前市長林佳龍賣地75.5億元，現任市長盧秀燕則是賣地504億元。

蔡其昌直言，盧秀燕就是賣土地的巨人、蓋社宅的侏儒，林佳龍在台中市長任內，規劃興建18處、5278戶社宅，林佳龍、盧秀燕市長交接階段規劃興建2處、1280戶，盧秀燕任內5年只有規劃4處、1611戶，國家住都中心則有10處、6487戶，台中市的社會住宅目標遙遙無期。

內政部長林右昌表示，台中市過去的目標是1萬4000戶，最近3、4年以來，房價持續上漲，民眾都很敏感，中央政府已經沒有在賣地，地方政府在標售土地時，應該要特別注意，因為會產生定錨效果，台中市政府訂出200億元的底價，其實已經高於市場行情很多。

蔡其昌認為，台中市政府標售抵費地，不願意拿來蓋社會住宅，5年僅有規劃1600戶，還誇口說達成目標，台中市的標準太低，「5萬戶社宅，絕對跑不掉」，詢問能否立刻進行檢討，盤點各縣市的社住目標。

陳建仁回應，蔡政府8年規劃20萬戶社會住宅，未來還是要為年輕人、中低收入戶著想，「我們的社會住宅，最起碼要四、五倍以上才夠」。

蔡其昌認為，台中市政府標售土地，對土地會有定錨作用，底價比周邊土地交易價格貴上兩成，可以預期除非流標，否則未來要賣土地，「只要跟著政府賣就好，最少漲兩成」，建商都是加工業，買土地做設計興建，當土地成本大幅上揚，未來的房價勢必繼續飆漲。

蔡其昌還說，內政部今天發文提醒台中市政府，「基本上我很肯定，但是我也覺得沒什麼用」，因為盧秀燕民調很高、政治聲望很高，接下來可能是總統候選人，「區區一個內政部長，對她來說是小兒科」，面對居住正義的問題，到底誰在蓋社宅、誰在阻撓蓋社宅、誰在睡覺不蓋社宅，或者裝睡不蓋社宅，內政部務必要讓國人清楚明白。

林右昌表示，總統當選人賴清德有訂定新的目標，內政部會努力達成，不過即便是地方政府蓋的社會住宅，中央政府在土地、興建成本都有補助。