監院：政府推動社會住宅效率不彰 促請行政院督導改善

監察委員賴振昌、蔡崇義今天表示，社會住宅中籤率偏低，難以滿足民眾需求，促請中央與地方政府應攜手，提升社會住宅興辦速度與量能，並加速研擬社會住宅租金分級收費原則，讓社會住宅真正成為無力購屋或租屋者合理、安心的居住消費選擇方式

二位監委表示，我國由於都會區居住成本過高，高房價成為十大民怨之首，除了經濟、社會弱勢外，越來越多年輕人及中產階級面臨買不起、租不起、住不好困境，甚至衍生出不敢結婚、不願生子等問題，成為影響社會發展與國家安全的重大威脅。

二位監委指出，為解決都會區住房問題，政府於2017年推動社會住宅興辦計畫，計畫至今年底直接興建12萬戶社會住宅，但根據內政部不動產資訊平台之全國社會住宅興辦進度統計，興建效率疑有不彰，遲未能滿足國人居住需求，監察院內政及族群委員會今天決議通過，促請行政院督導所屬確實檢討改進。

二位監委說，據內政部統計，截至去年12月底止，已直接興建9萬4043戶社會住宅（含既有、新完工、興建中及已決標待開工，不含規畫中），興辦進度約為78.37%，預估今年底可達成107.32%超越全部計畫目標。

二位監委表示，分析去年12月底數據發現，雖然含興建中及已決標之戶數已達標，但因決標與實際完工日期尚有時間落差，故已完工可入住之社會住宅不足，以致社會住宅中籤率偏低，不僅難以滿足民眾需求，更遑論發揮健全租屋市場，進一步與購屋市場相互調控的市場均衡機制，造成外界質疑政府興建社會住宅效率不彰。

二位監委指出，推動社會住宅是當前重要的居住政策，卻因都會區寸土寸金、覓地困難，如何取得適合基地，成為興建社會住宅最大挑戰。經調查，截至去年中期，財政部國有財產署與各直轄市政府管有6都範圍內遭占用、閒置大面積住、商、工用地高達537.12公頃，明顯未發揮公地促進社會與全民福祉使命。相關機關應善盡公地管理義務，盤點篩選適宜興辦社會住宅土地，進一步擴大社會住宅有效供給，創造國家資產最大效益。

二位監委說，以雙北地區為例，有部分2至3房型社會住宅租金，落在2萬元至4萬500元之間，恐已超出一般承租人之負擔能力，有違社會住宅照顧社會相對弱勢族理念。政府應加速研擬社會住宅租金分級收費原則，讓社會住宅真正成為無力購屋或租屋者合理、安心的居住消費選擇方式。