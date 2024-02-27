雨中送別罕病律師陳俊翰 賴清德允：落實俊翰理想抱負

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，家屬今早在新竹市生命紀念園區辦告別式，在雨中送別。蔡英文總統親頒褒揚令，表彰擔任行政院人權保障推動小組委員陳俊翰為社會公平正義的貢獻，副總統賴清德致詞允諾將逐一落實俊翰的理想與抱負，蕭美琴則淚擁陳俊翰母親致意，場面哀戚。

陳俊翰家屬今天在新竹市生命紀念園區舉辦告別式，陳俊翰親友、昔日同窗都冒著低溫細雨來送別；民進黨政要包括蔡英文、賴清德、蕭美琴與行政院政務委員羅秉成、衛福部次長王必勝與立委柯建銘等人出席致哀。

蔡總統約10點左右和賴清德一同抵達陳俊翰告別式會場後，蔡英文先頒發褒揚令，由陳俊翰父親陳海彬先生代表接受。蔡英文致詞表示，「俊翰的光輝會一直留在我們心中；俊翰的志業就交給我們繼續實現」。她也要請俊翰的家人及朋友們保重身體。「謝謝俊翰這一生對臺灣的貢獻，我們會永遠懷念你。」在會場停留約5分鐘離去。

緊接著由賴清德上香致意，他致詞表示接到陳俊翰離世消息相當震驚與惋惜，今天來參加告別式，也突然覺得「現在的俊翰應該已經無病無痛了，無憂無慮在天空翱翔了」，現在應該就是天空中的某一顆星星，閃耀的勇敢、堅強且永不放棄光芒，指引逆境中的每一個人勇敢前進。

賴清德說，俊翰曾說「好的社會是要每個人都要能追逐理想，不會受到障礙限制」，自己近年看到俊翰為了身心障礙者權益保障法發聲音，以及罕病用藥擴大給付、長照3.0法案政策等，抱者羸弱身軀展現強大意志奮鬥身影，如今俊翰哲人已遠，但理念常在，自己和民進黨會一一落實俊翰的理想與抱負。

賴清德致詞時也請陳俊翰的家屬節哀順變，並特別肯定陳俊翰母親謝季珍40年來照顧陳俊翰無微不至，寫下母愛新的篇章，令人敬佩。希望俊翰一路好走。

蕭美琴一到告別式會場，隨即給陳俊翰母親一個大擁抱，在會場頻頻落淚。她致詞時語帶哽咽，表示自己雖然跟俊翰認識時間不長，但其精神毅力堅強激勵很多人，「在他身邊，我們如此渺小」，也深獲陳媽媽展現的愛激勵，帶給社會進步重要動力。