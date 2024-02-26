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影／陪柯文哲騎300公里自行車 黃珊珊雙腳「鐵腿」
民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城上午一起出席「司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制」，黃國昌表示國會改革要建立國會聽證調查制度，強化人事同意權的審查，司法改革方面不法餽贈罪、棄保潛逃罪、吹哨者保護法等，這些民進黨向人民承諾卻未做到的法案。
黃國昌被問到國民黨禮讓召委的議題，表示被問了兩周，民眾黨向來的立場，就是改革比位子重要。希望這些改革法案可以趕快推動過關，我相信這是台灣絕大多數的民意。召委選舉這件事情，我們秉持最大善意，但從來就沒有強求這件事情。
針對2026參選議題，黃國昌表示，參選新北市長當然是選項之一，但尚未百分之百確定，因為黨內有不同意見，希望他參選桃園或新竹。
記者會結束後，副總召黃珊珊久久站不起來，黨團主任陳智菡、總召黃國昌在一旁露出詫異表情，趕快詢問她怎麼了？黃珊珊表示是因為跟民眾黨主席柯文哲騎了300公里自行車，雙腳「鐵腿」站不起來，引來現場一陣笑聲。
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