黃國昌表態選新北市長 侯友宜回應「11個字」

立法院民眾黨團總召黃國昌透露只擔任2年立委，2026年參選新北市長是選項之一。新北市長侯友宜今表示，「尊重每一個人的生涯規畫」；他說，今天是來參加新北市議會國民黨團幹部交接，如何攜手合作加速新北市大小建設最重要，議會國民黨團不是在護航，而是要提出問題、解決問題，市府除已提出2030新願景，近期也盤點其他可以做的，「現在就要規畫」。

侯友宜今天率領市府團隊出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮，本次選舉獲得最高票的國民黨立委洪孟楷、新北市副市長劉和然都到場觀禮，兩人都被點名可能挑戰2026新北市長寶座，互動受關注。

侯友宜指出，感謝國民黨團前書記長廖先翔過去任勞任怨，希望廖擔任立委後，能為新北多爭取一些補助，也感謝新任書記長陳偉杰願意接下重擔。今天早上他特別與陳偉杰與另為三名副書記長蔡淑君、江怡臻、呂家愷聊天，國民黨要扮演的角色就是監督政府，議員有責任看到問題要提出來，並跟新北市府提出建言好讓市府調整，國民黨不是在護航，而是要提出問題。

侯也說，新北市要把市政做得更好，對於所有議員監督，只要是善意的都樂於配合與支持，尤其新北未來這2年多很重要，除了已經規畫2030新願景，建設過程中有沒進度落後，又沒有遇到什麼阻礙，也要為2030之後，還有哪些能為新北創造更多願景與方法。

侯友宜指出，最近市府也在盤點，除了2030新願景，其他建設也要一項一項推出，這是「新北應有的態度」，這段時間發生一些事情，新北市府面對議員批評都虛心接受，也會用誠懇態度面對，府會角色不一樣，但目標一致，才會讓新北大進步。