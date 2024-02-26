快訊

緩解金廈「警張」？ 藍綠對「民對民協商」看法不同

通緝犯逃泰遭槍殺！臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

丟臉到國外！一群台人遊日本藏王樹冰「嬉笑插隊」 老外開罵也沒用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃國昌表態選新北市長 侯友宜回應「11個字」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北市議會國民黨團幹部交接。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市議會國民黨團幹部交接。記者葉德正／攝影

立法院民眾黨團總召黃國昌透露只擔任2年立委，2026年參選新北市長是選項之一。新北市長侯友宜今表示，「尊重每一個人的生涯規畫」；他說，今天是來參加新北市議會國民黨團幹部交接，如何攜手合作加速新北市大小建設最重要，議會國民黨團不是在護航，而是要提出問題、解決問題，市府除已提出2030新願景，近期也盤點其他可以做的，「現在就要規畫」。

侯友宜今天率領市府團隊出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮，本次選舉獲得最高票的國民黨立委洪孟楷、新北市副市長劉和然都到場觀禮，兩人都被點名可能挑戰2026新北市長寶座，互動受關注。

侯友宜指出，感謝國民黨團前書記長廖先翔過去任勞任怨，希望廖擔任立委後，能為新北多爭取一些補助，也感謝新任書記長陳偉杰願意接下重擔。今天早上他特別與陳偉杰與另為三名副書記長蔡淑君、江怡臻、呂家愷聊天，國民黨要扮演的角色就是監督政府，議員有責任看到問題要提出來，並跟新北市府提出建言好讓市府調整，國民黨不是在護航，而是要提出問題。

侯也說，新北市要把市政做得更好，對於所有議員監督，只要是善意的都樂於配合與支持，尤其新北未來這2年多很重要，除了已經規畫2030新願景，建設過程中有沒進度落後，又沒有遇到什麼阻礙，也要為2030之後，還有哪些能為新北創造更多願景與方法。

侯友宜指出，最近市府也在盤點，除了2030新願景，其他建設也要一項一項推出，這是「新北應有的態度」，這段時間發生一些事情，新北市府面對議員批評都虛心接受，也會用誠懇態度面對，府會角色不一樣，但目標一致，才會讓新北大進步。

國民黨 願景

延伸閱讀

黃國昌表態備戰新北市長 藍營主委預言：2026會是三腳督戰局

黃國昌必辭立委參選百里侯 新北是選項未定案

希望藍營禮讓哪一席召委？黃國昌：自然心、正常心

綠委嗆柯文哲寄生國會 黃國昌轟：民進黨用「這方式」豢養一堆自家人

相關新聞

黃國昌表態備戰新北市長 藍營主委預言：2026會是三腳督戰局

2026縣市長選舉戰雲密布，藍綠白陣營緊盯彼此動態，民眾黨立委黃國昌今接受廣播專訪稱自己只會當2年立委，屆時一定會辭，2...

政院標示不義遺址 陳建仁：比擬南非憲法法庭蓋監獄上

行政院上午舉行不義遺址標示揭牌典禮，依據促轉會2022年審定公告，在行政院設置不義遺址標示。行政院長陳建仁表示，此舉堪比...

國民黨主席之爭提前角力？朱立倫：民進黨陰謀

國民黨主席朱立倫任期將在明年結束，近來包括藍委傅崐萁、台中市長盧秀燕都被傳出有意爭取。朱立倫今受訪說，現階段大家最關心的...

民主基金會董事長生變？ 張嘉郡：韓國瑜絕對適任

國民黨立委張嘉郡表示，國會外交相當重要，例來由立法院長擔任民主基金會董事長，是有其原因，國家運行要尊重制度，韓國瑜外文能...

影／陪柯文哲騎300公里自行車 黃珊珊雙腳「鐵腿」

民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城上午一起出席「司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制」，黃國昌表示...

黃國昌表態選新北市長 侯友宜回應「11個字」

立法院民眾黨團總召黃國昌透露只擔任2年立委，2026年參選新北市長是選項之一。新北市長侯友宜今表示，「尊重每一個人的生涯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。