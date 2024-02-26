黃國昌表態備戰新北市長 藍營主委預言：2026會是三腳督戰局

2026縣市長選舉戰雲密布，藍綠白陣營緊盯彼此動態，民眾黨立委黃國昌今接受廣播專訪稱自己只會當2年立委，屆時一定會辭，2026年「選新北市長是選項」，但黨內還有不同聲音，希望他選桃園或新竹。綠營立委蘇巧慧出征新北市長呼聲高，頻在社群打「家人牌」，拉近與選民距離。國民黨可能人選立委洪孟楷也積極，有黨團書記長角色可進擊。2026硝煙起。

競逐2026新北市百里侯，綠營呼聲最高人選是三連霸的立委蘇巧慧，藍營則有多位戰將被點名，包含新北副市長劉和然、2024全國得票最高立委洪孟楷、台北市副市長李四川、立法院副院長江啟臣等人，但當事人態度都很低調。

國民黨新北市黨部主委黃志雄預言，2026新北市長選舉「三腳督」機會高，必須未雨綢繆，無論組織或政策，要將民眾黨當假想敵，做出一定程度區隔。

周一一早，蘇巧慧就進辦公室和團隊開會，接著馬上投入選區行程，下午還安排上政論節目，即使非選戰時期，她仍兼顧陸戰、空戰能量。蘇巧慧的另一半是阿美族紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思，兩人常化身為「水獺媽媽與水獺爸爸」，穿同款衣服放閃，蘇巧慧展現生活化一面，要形塑親民形象。

對於黃國昌表態備戰新北市長，蘇巧慧上午因跑行程手機沒接，團隊核心幕僚回應說，現在談2026其實還有點早，蘇巧慧會先全心扮演好立委角色。新一屆會期蘇巧慧在內政委員會，蘇不會爭取召委，用意就是要多留一些時間在選區，也有扎根意味。

藍營這方，七年級洪孟楷被視為潛力股，2024連任一役拿下全國最高票，讓他政治行情跟著上漲。對於黃國昌表態備戰新北市長，洪孟楷今天上午手機沒接，暫無法得知回應，黨內人士觀察，洪孟楷之前就常走出自己的區域立委選區，經營板橋等行政區，展現更上一層樓的企圖心。

國民黨在新北執政18年，因市長侯友宜問鼎總統大位落敗，藍軍士氣受挫，2026如何延續執政成為考驗，新北副市長劉和然之前受訪直言：「問題不在於做得久不久，在於做得好不好，市民感受重於一切」。

新北有12席區域立委，2024一役戰績打平，藍綠各有6席，足以打群架迎敵，或相互抗衡。新北人口規模是六都之首，也是基北北桃領頭羊，占舉足輕重地位，新北不只是2024指標選區，更是放眼2026藍綠白兵家必爭之地，侯友宜如何帶領藍軍固守城池，穩穩地交接給下一棒，成為後侯友宜時代的強大考驗

出任侯友宜競選2024總統新北競總總幹事李乾龍透露，侯內心有盤算與定見，旁人暫時不便給過多意見，新北必須傳承穩妥，否則會愧對新北市民。

劉和然是侯友宜請假期間的代理市長，戰鬥力、論述力不錯，表現亮眼，困境是識別度、知名度偏低。劉和然近來態度轉趨低調，盡可能不受訪，他強調，就是全力拚市政，加倍回報市民。

親近劉和然人士認為，劉的考量包括侯友宜剛回市府，敗選後氣氛低迷；二來侯是現任市長，他若太凸顯自己，對侯不夠尊重，再者是顧及國民黨「棒打出頭鳥」文化，太早出頭會造成消耗，不利後續布局。

洪孟楷近來也不多談是否更上一層樓，他日前強調，侯市長施政有五星級表現，侯團隊一向做實事，不急於思考2026選舉，國民黨在新北有6席立委，應該中央地方一條心共同打拚，綠營也應該一同加入，為新北市民爭取預算，交出施政成績單，就是國民黨延續執政最佳利器，眼下最重要任務是為市民拚經濟、拚建設、拚發展。