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陳儀深：228事件處理委員會不應背負罪名

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
國史館館長陳儀深。記者曾原信／攝影
國史館館長陳儀深。記者曾原信／攝影

國史館館長陳儀深演講「台灣人在228事件中的兩條路線」，陳儀深說，從當時的情勢與條件來看，處理委員會的談判交涉，也是一種抵抗，不應背負妥協出賣的罪名。

美國大洛杉磯台僑團體舉行228紀念活動，邀請陳儀深演講，陳儀深表示，過去有關紀念228，台獨運動前輩對於228事件的定調，稱處理委員會是妥協的，放水的，是一個以仕紳為主的，比較落伍的單位，武裝路線是對的；也有人批評處理委員會的妥協出賣，對武裝路線不配合與壓抑。

陳儀深指出，要用什麼路線與定位什麼人，必須很謹慎，不宜截然二分，因為有些人是處理委員會，也是武裝抵抗路線；兩種路線中間，還有一些很難分類的，例如，很多地方都有治安維持會，以當時台灣民間菁英而言，首先想到的是治安，不容許士兵拿槍在街上亂跑，但也不希望有流氓暴徒出去亂打外省人。

陳儀深說，處理委員會也是一種反抗，並不是談判就是妥協，要看提出什麼要求，起心動念是什麼；有人研究說，處理委員會是中了當時行政長官陳儀的緩兵之計，另一個說法指出，武裝路線是為了爭取籌碼，爭取時間，讓處理委員會談判能夠有結果，但這恐怕是事後的見解，歷史常常是事後才需要解釋，發生的當下怎麼應付危局，只能按照資料，客觀檔案，口述史討論。

陳儀深表示，從當時情勢與條件來看，處理委員會的談判交涉，也是一種抵抗，委員會成員事後大多被捕甚至被殺，不應停留在過去戒嚴時期革命史觀所指，背負妥協出賣之類的罪名。

台灣人 菁英 陳儀深

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