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影／4國代表大啖東勢新丁粄撂中文「好吃」 江啟臣喊：總統應參加

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度等多國代表、大使品嘗丁粄、桃粄，貴賓豎起大拇指撂中文說，「好吃」。記者林佩均／攝影
立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度等多國代表、大使品嘗丁粄、桃粄，貴賓豎起大拇指撂中文說，「好吃」。記者林佩均／攝影

東勢新丁粄節今開鑼，去年東勢小鎮湧10萬人次，今早人潮與遊行隊伍塞滿街，立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度等多國代表、大使品嘗丁粄、桃粄，貴賓豎起大拇指撂中文說，「好吃」。江說，東勢新丁粄節為慶祝生育，或許能規劃「國家生育日」，他也隔空邀請，「總統應該參加」。

今天是元宵節，更是客庄十二大節慶之一的東勢新丁粄節，台中市副市長賴淑惠、客家委員會副主任委員范佐銘、台中市客家事務委員會主委江俊龍、市議員吳振嘉、張瀞分、古秀英與市府各局處長官參與盛會。

江啟臣擅長國際外交，特別邀請多國代表與大使參與活動，印度台北協會會長葉達夫(Director General Mr. Manharsinh Laxmanbhai Yadav)說，台灣客庄文化新丁粄節年年舉辦，是文化傳承的重要意義，更大秀中文「新年快樂！」台下響起掌聲。

立陶宛貿易代表處代表盧思融(Representative Mr. Paulius Lukauskas)去年參加過桃園客庄文化，今天特別帶友人自駕參加東勢新丁粄節，以行動支持。

駐台北印尼經濟貿易代表處副代表卓馬廷（Zulmartinof）提到，印尼也有客家文化、客家庄，都是根據台灣時間舉辦慶典，印尼與台灣同樣尊重多元文化發展。台下觀眾頻頻點頭，在地張小姐認為，東勢新丁粄節除了國、台、客語對話，今年更具國際觀，與有榮焉。

「東勢新丁粄節，總統應該要來！」江啟臣說，文化與美食是跨國最好的交流，各國代表、大使不只想了解台灣政治，也想了解台灣的地方風土民情，尤其元宵節對客庄來說，比過年還要熱鬧。

新丁粄有慶祝生子、助孕意涵，江說，讓新人求子過程更加有趣，加上宗教、文化祝福，這天可變成「國家生育日」、「催生日」，讓元宵節多層意義，政府應從文化、教育層面解決少子化問題，不只邀請總統，他也盼副總統、行政院長，全世界的貴賓都能參加慶典。

問及明年是否邀請準總統賴清德？賴淑惠表示，東勢新丁粄節是行政院客庄重要節日之一，已是國家級活動，市府明年會邀請中央貴賓參與。

晚間有流行音樂晚會等系列活動，邀請金音獎最佳樂團旺福、方寧、柏霖、超人氣男團Ozone等藝人登台演出，將擠爆東勢客家文化園區。

東勢警分局現場擺設預防犯罪宣導攤位，小小警用重機車體驗，深受小朋友喜愛。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局現場擺設預防犯罪宣導攤位，小小警用重機車體驗，深受小朋友喜愛。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局現場擺設預防犯罪宣導攤位，體醒民眾逛街小心隨身物品。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局現場擺設預防犯罪宣導攤位，體醒民眾逛街小心隨身物品。圖／台中市警察局東勢分局提供
立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度等多國代表、大使品嘗丁粄、桃粄，貴賓豎起大拇指撂中文說，「好吃」。記者林佩均／攝影
立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度等多國代表、大使品嘗丁粄、桃粄，貴賓豎起大拇指撂中文說，「好吃」。記者林佩均／攝影
立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度等多國代表、大使，體驗客庄文化東勢新丁粄節，並與遊街團體合影。記者林佩均／攝影
立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度等多國代表、大使，體驗客庄文化東勢新丁粄節，並與遊街團體合影。記者林佩均／攝影
東勢新丁粄節有求子、助孕意涵，現場６對新人著古裝，體驗客庄古禮文化。記者林佩均／攝影
東勢新丁粄節有求子、助孕意涵，現場６對新人著古裝，體驗客庄古禮文化。記者林佩均／攝影
立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度等多國代表、大使，體驗客庄文化東勢新丁粄節。記者林佩均／攝影
立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度等多國代表、大使，體驗客庄文化東勢新丁粄節。記者林佩均／攝影
東勢新丁粄節今、明兩天在東勢客家文化園區登場，攤位別具山城客庄特色。記者林佩均／攝影
東勢新丁粄節今、明兩天在東勢客家文化園區登場，攤位別具山城客庄特色。記者林佩均／攝影
東勢警分局現場擺設預防犯罪宣導攤位，體醒民眾逛街小心隨身物品。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局現場擺設預防犯罪宣導攤位，體醒民眾逛街小心隨身物品。圖／台中市警察局東勢分局提供

元宵節 客家文化 新丁粄

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