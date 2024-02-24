美歐對話 重申維持台海和平穩定重要性

美國與歐盟月初舉中國議題高階戰略對話，重申負責任管理對中關係，以及重申維持台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

美國國務院主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）與歐盟對外事務部（EEAS）秘書長薩尼諾（Stefano Sannino）本月7日和8日舉行第六次「中國議題高階戰略對話」和第五次「印太議題高階諮商會議」，討論近期的高層往來，及維持溝通管道暢通以負責任管理對中關係的重要性；下一輪談話將於今年在布魯塞爾舉行。

根據雙方發布聯合聲明，盧嵐與薩尼諾重申持續與中國大陸實質交往的開放態度，無論是在擁有共同利益或者分歧的領域。

聯合聲明提到要提高警覺，採取果斷行動來解決中方持續侵犯人權的問題。

聯合聲明提到台灣，重申維持台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸問題；盧嵐與薩尼諾歡迎台灣一月舉行的總統及立委選舉，稱其表現蓬勃的民主進展，他們支持台灣有意義地參與國際組織。

美歐重申彼此對台灣的基本立場不變，包含所謂的「一個中國」政策。

盧嵐與薩尼諾對有實體協助俄國規避制裁並支持其國防工業表達憂慮，跨大西洋均希望能敦促中國大陸就終結俄烏戰爭扮演積極角色。

這次戰略對話也討論到紅海局勢、南海、緬甸及北韓的挑戰。

此外，美國貿易代表署（USTR）23日對國會提交2023年中國加入世貿組織承諾報告，提到中國大陸仍是WTO所建立的國際貿易體系的最大挑戰，中方入會已經22年，卻依然奉行由國家主導、非市場化的經濟與貿易，這與WTO體現的規範和原則背道而馳。

報告指出，問題更大的是，北京的目標是建立陸企運用不斷發展的非市場政策及作為來主宰全球市場的產業；這些非市場作為對美國乃至全球的勞工與企業造成嚴重傷害，國際社會必須共同努力對抗這些有害的政策與做法。