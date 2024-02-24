台南爐碴案 監院彈劾案未通過

監察院前年5月針對台南學甲爐碴案通過糾正台南市政府後，監察委員林國明、王麗珍近期再提案，對台南市長黃偉哲、台南市政府環境保局前局長謝世傑，兩人在該案疏漏與後續督導不力提出彈劾；不過，彈劾案未通過。

彈劾審查委員會2月6日進行，投票結果5票同意、7票不同意，彈劾案並未通過。據悉，提案監委對此結果並未提出異議，未再發起第二次彈劾，全案結果底定。

林國明前年5月提案糾正台南市政府，當時調查報告指出，台南市學甲區農業用地及工業用地遭明祥馨公司填埋大量爐碴案件，行為時間依航照圖研判介於2011年至2016年、2018年間；但台南市政府自2011年核發明祥馨公司再利用機構許可後，怠於稽查監督其合法運作，導致學甲區土地遭填埋大量爐碴，甚至於2019年接獲陳情檢舉，竟誤植案件年分，導致裁處權罹於時效。

調查報告點名，爐碴非法棄置及濫用問題以台南市最為嚴重，且爐碴案發生後，台南市政府仍稱「事業廢棄物再利用管理辦法自2002年迄今修法次數約有16次之多，因法規一變再變，讓業者使用時及地方政府執行管理上無所適從」，推諉態度不足取，因此提案糾正台南市政府。

引發爐碴案的明祥馨公司，公司負責人郭再欽與黃偉哲關係匪淺，除了爐碴案外，郭再欽更涉及台南光電弊案、88槍案等相關案件，在台南市正副議長賄選案中，也曾被以證人身分傳喚。

據悉，去年2月，監院追蹤台南市政府對爐碴案被糾正改善狀況，認定台南市政府並未妥善處理爐碴，林國明再度向南市府提出書面質問，同時也書面質問經濟部工業局、環境部等單位。經行使質問權後，後續仍認定台南市政府未盡力改正，因此對機關首長提出彈劾。

2月6日彈劾審查會，共12位監委輪值出席，黃偉哲與謝世傑票數相同。投贊成票包括監委郭文東、王美玉、鴻義章、葉大華、紀惠容；不贊成票則有監委趙永清、賴振昌、蕭自佑、林文程、林郁容、蘇麗瓊、王幼玲。

國民黨立委謝龍介表示，爐碴案只是台南諸多弊案的其中一環，相信準總統賴清德嫉惡如仇，否則也不會在去年到台南，把黃偉哲叫起來道歉，他期許檢調再接再厲，讓台南政壇的積弊能水落石出。