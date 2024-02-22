國民黨人事／吳清炎接行管會 秦日新駐美代表

選後人事調整，藍白都有異動。國民黨中常會昨通過一級黨務主管人事變動，立院黨團總召傅崐萁兼任政策會執行長；行管會主委邱大展將去職，由新北市前秘書處長吳清炎接任；國民黨駐美代表原由國際部主任黃介正兼任，改由副駐美代表秦日新升任。

國民黨表示，吳清炎為資深黨工出身，曾任新北市秘書處長；秦日新曾任我國駐斐濟代表，現為國民黨駐美副代表。國民黨主席朱立倫說，邱大展多次請辭，「我要求他退而不休，要擔任特別顧問協助黨事務」。

民眾黨中央委員會昨天通過七項人事案，新設新聞輿論部主任由柯文哲辦公室發言人吳怡萱擔任；社會發展部主任由不分區立委被提名人張清俊擔任；台東黨部主委由議員陳宏宗擔任；組織部主任由桃園黨部主委黃成峻接任。

其中，黃成峻用人、覓才曾有爭議，像是先前推薦馬治薇參選立委，被民眾黨中央委員會擋下，未獲提名；馬後來被爆涉嫌收受中國大陸政治獻金，涉犯反滲透法遭聲押禁見。黨內不滿黃成峻過去用人爭議，一度醞釀要向黨中央陳情擋下人事案，中央委員會昨天仍通過。民眾黨發言人李頂立轉述，人事案設有三個月觀察期，若表現不符需求，會有淘汰機制。